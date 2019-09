Premijer: Neću se pretvoriti u komentatora tuđih priopćenja

Predsjednik Vlade Andrej Plenković u ponedjeljak je za nove istupe HVIDRA-e oko Pupovca rekao da se neće pretvoriti u komentatora niti tuđih intervjua niti tuđih priopćenja.

Poručio je da u Vladi i HDZ-u vode razumnu, racionalnu, odgovornu politiku koja u svim segmentima ostvaruje dobre rezultate, i da će to raditi i u budućnosti.

Za nove istupe HVIDR-e oko Milorada Pupovca, predsjednika SDSS-a, koalicijskog partnera, rekao je da ih ne doživljava kao napad na sebe i kao pokušaj destabilizacije HDZ-a i načina na koji vodi stranku i Vladu.

Glavni odbor HVIDR-e u ponedjeljak je ponovno pozvao državne institucije da istraže djelovanje Pupovca, jer drži da kontinuirano krši zakone, Ustav i Deklaraciju o Domovinskom ratu, nazvavši ga deklariranim mrziteljem Hrvatske.

"Mislim da smo tu temu apsolvirali - parlamentarna većina je stabilna, imamo zadaće koje trebamo rješavati...politiku koju vodimo je na dobrobit hrvatskoga društva, rješavanja otvorenih pitanja, gledanja prema naprijed, traženja istine, poštivanja....Dakle, rijetko je koja Vlada učinila ovoliko i za prava hrvatskih branitelja, hrvatskih vojnika, hrvatskih policajaca i za dignitet Domovinskog rata", istaknuo je Plenković.

"Dakle, ako postoji ijedan faktor koji je zaokružen, od nove Strategije nacionalne sigurnosti, sustava Domovinske sigurnosti, unaprjeđenja u svim segmentima, bolje koordinacije - mislim da smo mi tu sve ono što smo rekli da ćemo učiniti - realizirali. Prema tome, s te strane ne vidim niti mikroskopski prostor za neki bilo kakav oblik nezadovoljstva", rekao je premijer. A što se tiče politike, poručio je: "Politiku vodimo uvjereni da je ona dobra ovakva kakva je, ovaj smjer, zdrava i korisna za hrvatsko društvo, a ja bih rekao i jako dobra i za položaj hrvatske manjine u Srbiji..", rekao je premijer Plenković.

Novinari su premijera pitali doživljava li kao pritisak to što se zastupnici iz Kluba zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića nisu u petak pojavili na glasovanju u Hrvatskom saboru, a on je rekao da sve što se bitno trebalo izglasati, izglasalo se u petak. "Nije to bilo tako dramatično, nisam ni primijetio da se to događa", rekao je.

Plenković: Nema sumnje da će se Spomenik Domovini realizirati

Plenković je poručio da će se Spomenik Domovini realizirati i da u to nema sumnje odgovarajući na pitanje zašto misli da će mu Bandić biti pouzdan partner i da će se izgraditi Spomenik Domovini kad je prošlo 13 godina od kada je i bivši premijer Ivo Sanader osnovao povjerenstvo za izgradnju tog spomenika.

"Danas smo bili na početku radova. Projekt koji je osmislio profesor Fabijanić mislim da je jako dobar... Mislim da je lokacija izvanredna, to ćemo napraviti u godinu i pol. Imali smo otvaranje spomenika predsjedniku Tuđmanu, koji je 50 metara od ove lokacije, u prosincu je dovršetak najvećeg dijela Nacionalne i sveučilišne knjižnice koja će biti centar aktivnosti hrvatske Vlade i resora u vrijeme našeg predsjedanja (Vijećem EU), imat ćemo Spomenik Domovini. To su ozbiljni i veliki koraci u unaprjeđenju - i simboličkom i infrastrukturnom - samoga srca grada Zagreba koji povezuju i Donji grad i Trnje gdje se to nalazi prema Novom Zagrebu", rekao je.

Na pitanje vidi li nešto problematično u tome što Bandića oko gradnje Spomenika Domovini prati dosta "repova", spominje se da će mu neke radove opet izvoditi kumovi, a dubiozna je i cijena jer stalno raste, Plenković je odgovorio da je to projekt Grada Zagreba, pa prema tome on tu ne ulazi u detalje niti tehnike niti javne nabave niti izbora izvođača. Poručio je da bi svima trebalo biti drago da ćemo imati Spomenik Domovini, primjeren, na odličnoj lokaciji.

'Mirovinska reforma ostaje, drukčije samo dvije bitne nijanse'

Premijer Andrej Plenković poručio je u ponedjeljak kako je vrlo važno da mirovinska reforma ostaje, a da su drukčije samo dvije bitne nijanse - dob odlaska u mirovinu i penalizacija po godini staža, odnosno smanjenje dobi odlaska u mirovinu sa 67 na 65 godina i smanjenje penalizacije s 0,3 na 0,2.

Nakon što je u ponedjeljak otvorio Novi sortirni centar (NSC) Hrvatske pošte (HP) u koji je uloženo 350 milijuna kuna, predsjednik Vlade odgovorio je i na više novinarskih pitanja od kojih se jedno odnosilo i na promjene u mirovinskoj reformi.

S tim u vezi podsjetio je da su od danas u javnom savjetovanju Zakon o mirovinskom osiguranju, Zakon o radu i pet sektorskih zakona koji reguliraju dob za odlazak u mirovinu, od kojih se jedan dio odnosi na traženja Inicijative "67 je previše", a drugi otvara mogućnost radnicima i zaposlenicima da u dogovoru s poslodavcem rade do 68. godine o čemu je, podsjeća, prošloga petka govorio u Vinkovcima. Ti će zakoni, dodao je, biti u javnom savjetovanju sljedećih 15 dana i na sjednici Vlade sredinom listopada, te će biti i u jednom čitanju u Hrvatskome saboru gdje će biti i usvojeni, a paket će stupiti na snagu 1. siječnja 2020.

Plenković je rekao kako je vrlo važna poruka ta da mirovinska reforma ostaje, te da su ovo samo dvije bitne nijanse. Ponovio je i kako ova Vlada nije uvela dobnu granicu od 67 godina za odlazak u mirovinu već je to učinila SDP-ova vlada, a u to vrijeme ministar rada bio je Mirando Mrsić.

"Svi koji su demagoški i populistički stali iza inicijative '67 je previše' u vrijeme europskih izbora samo kako bi kreirali jednu atmosferu, sada je ista stvar, jer oni koji su tada navijali da se skupi što više potpisa i Vlada dovede u problem, sada manje-više isti ti plaču kako to da se inicijativa uvažila", rekao je.

Plenković je ocijenio kako je to "jedan manje-više politički sport u vrijeme politički vrućega proljeća u vrijeme izbora, malo vruće jeseni u jesen". Međutim, važno je, kaže, da ljudi u vrijeme ove vlade imaju 11,5 posto veće mirovine i da je minimalna mirovina 15 posto veća te da nema diskriminacije i s ovim povećanjem - da onaj tko to želi može raditi do 68. godine. Procijenit ćemo kroz dvije godine totalni financijski učinak, dodao je.

Ponovio je kako treba biti svjestan europskih trendova jer je prosječna životna dob u Europskoj uniji 80 godina što ćemo i mi, vjeruje premijer, također vrlo brzo ostvariti jer će, smatra, zdravstveni sustav i prehrana biti bolji, poslovi drukčije vrste, i to su činjenice o kojima moramo voditi računa. Ocijenio je kako je odredba po kojoj se, na temelju dogovora, rješava pitanje odlaska u mirovinu jako dobra, te da će na kraju biti zadovolji i poslodavci.

"Ne vidim u tome problem, a ako će netko zlorabiti tu mogućnost i nakon 65. godine uzeti tri godine bolovanja - to jednostavno nije realno i mislim da će se to neće dogoditi", rekao je premijer.