Premijer o izgradnji brze ceste: 'To je projekt koji znači život'

Premijer Andrej Plenković i predsjednica Kolinda Grabar Kitarović u posjetu su Virovitičko-podravskoj županiji. Premijer je obišao novoizgrađeno krilo Opće bolnice Virovitica vrijedno 50 milijuna kuna.

Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Jedan od glavnih razloga posjeta ovoj županiji je 9. sjednica Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem koja će se održat u 14 sati u Orahovici, a predsjedat će premijer.

Cesta Vrbovac, Bjelovar i Viroviticu - prioritet broj jedan

Na svečanoj sjednici Županijske skupštine Plenković je, između ostalog, istaknuo kako želi da se Virovitičko-podravska županija kvalitetno razvija te kako će Vlada biti partner u tom procesu.

Posebno je istaknuo projekt izgradnje brze ceste koja spaja Vrbovac, Bjelovar i Viroviticu.

Foto: Damir Spehar/PIXSELL

- To je projekt koji za vas znači život, koji za vas znači razvoj gospodarstva, jednostavniji, ugodniji, brži život. U travnju smo otvorili dionicu od Vrbovca do Farkaševca. U tijeku je nova dionica od Farkaševca do Bjelovara. Ova cesta, duga 94 kilometra, koja će spojiti Vrbovac, Bjelovar i Viroviticu, sve do Terezinog Polja - za vas je prioritet broj jedan. Vidi se da je to element koji nedostaje. Siguran sam da bi ovaj poduzetni, borbeni i tvrdoglavi duh ove županije došao još bolje do izražaja. Projekt je u svim strateškim dokumentima Hrvatskih cesta, o tome vode računa ministar Oleg Butković - kazao je Plenković.

Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Kolinda: Žurno rješavanje demografskog problema

Istaknuo je i da je njegova Vlada kreirala model suradnje jedinica lokalne samouprave i Vlade koji je 'bez presedana'.

- Već krajem ove godine kada se dovrši spajanje Ureda državne uprave sa Županijama, vidjet ćete koliko će se osnažiti uloga Županija u našem teritorijalnom ustroju, ali i u smislu njihovih kompetencija i svega onoga što mora biti objedinjeno za bolju i kvalitetniju uslugu svim građanima. To je veliki iskorak i velika reforma - rekao je Plenković.

Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Predsjednica Kolinda Grabar Kitarović je podsjetila na žurnost rješavanja demografskog problema, koji je najizraženiji u županijama izravno pogođenim velikosrpskom agresijom.

- Paradoks je našeg dosadašnjeg poratnog razvoja da su ta područja najviše ugrožena. Pred tim ne možemo i ne smijemo zatvarati oči. Zato je od najveće važnosti tim županijama omogućiti pojačanu državnu skrb - naglasila je predsjednica.