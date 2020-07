Premijer otvorio šetnicu na Biokovu: 'Ne tresu mi se noge'

<p>Ovo je jedinstven projekt i čini jedan veliki iskorak u Parku prirode Bikovo, ali i cijelog Makarskog primorja i Zabiokovlja. Ovo je sjajan projekt koji će biti atrakcija ovdje u Makarskoj, u gradu u kojem sam nakon rođenja u Zagrebu odrastao do škole i gledao Biokovo odozdo. Sad ćemo svi zajedno imati ovo nevjerojatno iskustvo Skywalka sa ove šetnice koja je fascinantna arhitektonski, a što se tiče prigode da vidimo kako izgleda Makarsko primorje i otoci koji su pred nama je zaista jedinstvena, rekao je to premijer <strong>Andrej Plenković </strong>prigodom otvaranja "nebeske šetnice" Skywalk Biokovo u Parku prirode Biokovo na predjelu Ravan vlaška.</p><p><strong>Pogledajte najbolje fore o debati Plenkovića i Bernardića: </strong></p><p>Izgradnja vidikovca u obliku potkove od armiranog betona izvan litice sa staklenom plohom za hodanje bila je kako su to naglasili inženjeri iznimno zahtjevna i složena građevinski pothvat, ali zato danas svojom atraktivnošću zaustavlja pogled svakom tko se uputi u ovu mitsku planinu i zaustavi na 1228 metara nadmorske visine sa pogledom na srednjodalmatinske otoke i Makarsko primorje.</p><p>U izgradnju ove neobične građevine i rekonstrukciju postojećeg vidikovca uloženo je približno osam milijuna kuna, a iznimno građevinski zahtijevan pothvat potrajao je godinu dana. Ovo je kako je naglasio ravnatelj Javne ustanove PP Biokovo Slavo Jakša "jedinstven primjer povećanja atraktivnosti zaštićenog područja zbog svoje "ekstremne komponente".</p><p>Nebeska šetnica- Skywalk Biokovo nalazi se u jugozapadnom dijelu Parka prirode Biokovo, na trinaestom kilometru biokovske ceste uz sam ulaz u PP Biokovo. U sklopu vidikovca izgrađen je i geološki stup, trodimenzionalan prikaz presjeka stijena koje su formirale područje Biokova od njegovog postanka do danas s geološkom tablicom vremena i opisom starosti i vrsta stijena. Ono što ovu šetnicu dodatno čini atraktivnom jeste osjećaj za svakog tko se odluči prošetati staklenom površinom da se nalazi "u zraku" iznad biokovskih litica dok hoda staklenom površinom na kojoj se u jednom trenutku može naći do trideset posjetitelja.</p><p>Uređenje vidikovca Nebeska šetnica - Skywalk Biokovo dio je projekta 'Novi Adrion. Promicanje održivog korištenja prirodne baštine PP Biokovo, koji se financira iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u iznosu d 34 milijuna kuna i realiziran je većim dijelom sredstvima Europskih strukturnih i investicijskih fondova. Najzahtjevniji dio projekta u povijesti Javne ustanove ,,Park prirode Biokovo" je upravo danas svečano otvoren jedinstven vidikovac u cijeloj Europi, Skywalk.</p><p>U pratnji premijera Andreja Plenkovića bio je i ministar Regionalnog razvoja i fondova EU <strong>Marko Pavić</strong>, ministar<strong> Vili Beroš</strong>, župan <strong>Blaženko Boban</strong>, potpredsjednik Sabora <strong>Ante Sanader</strong>, ali i bivši ministar<strong> Damir Krstičević</strong>. Nisu se premijeru "tresla koljena", kako je to uz smiješak rekao novinarima. Na pitanje novinara o najnovijoj objavi DIP-a o preporuci za izbore da bolesne osobe i zaraženi Covidom ne bi trebali izlaziti na birališta, premijer je rekao da je DIP nadležan za provedbu izbora.</p><p>- Oni su uzeli u obzir uobičajenu praksu gdje se očekuje svojevrsni oprez onih koji su trenutno zaraženi nekom od zaraznih bolesti da u takvom stanju ne ugrožavaju druge. Ja vidim da su se oni pozvali na zdrav razum. U ovom trenutku nije to tako velik broj ljudi. U svakom slučaju Ustav i zakoni su jasni i svatko ima pravo glasati. Ovo je jedna nova situacija s kojom se suočavamo nismo nikad imali pandemiju ovoga tipa. Ovo je jedna odluka koja ima određeno utemeljenje - rekao je premijer.</p><p>Na pitanje je li provjeravao navodima<strong> Miroslava Škore</strong> da iz HDZ-a vrbuje ljude, Plenković je uz smiješak odgovorio, "ne radimo mi to ne znam što će još izmisliti sada, valjda nemaju tema, nemaju programa, nemaju ideje za budućnost Hrvatske, pa ćemo se onda malo igrati nekakvim navodnim tezgarenjem koja ne postoje", rekao je Plenković sa Biokova koji se osvrnuo i na otvaranje granica prema drugim državama.</p><p>- Da bismo generirali prihode, da bismo generirali gospodarski rast Hrvatska mora biti okrenuta turizmu. Odluka koju smo donijeli o otvaranju granica je razumna i racionalna. Svi se postupno otvaraju, moramo stalno naučiti balansirati između javno zdravstvenih briga o kojima ćemo voditi računa i reaktivacije gospodarstva i turizma. Rijetka smo zemlja koja ima pet puta više turista nego što ima stanovnika - poručio je Plenković sa Biokova.</p><p> </p>