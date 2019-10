Premijer Plenković čestitao je Dubravki Šuici: 'To je sjajno!'

Dubravka Šuica dobila je podršku Odbora za ustavna pitanja Europskog parlamenta kojemu su se pridružili i članovi Odbora za rad i socijalna pitanja za potpredsjednicu Europske komisije za demokraciju i demografiju.

- Kao što sam najavio, predložili smo Dubravku Šuicu za članicu EK iz Hrvatske. Za nas je osobito važna demografija i očekujemo da će Komisija i Šuica napraviti iskorake koji će pomoći državama članicama da riješe problem revitalizacije - rekao je premijer Andrej Plenković te ocijenio da je izbor Šuice sjajan uspjeh.

- Šuica je jučer pokazala visoki stupanj informiranosti o problematici kojom će se baviti - dodao je premijer i čestitao joj.

Na pitanje je li bilo potrebe za sukobom s GONG-om, Plenković je rekao da ne zna tko se osjeća prozvanim. Naglasio je da je dobila jednoglasno zeleno svjetlo. Rekao je da se ne sjeća da je netko prije otvarao pitanje njezine imovine, a ne kad je birana za zastupnicu.

- To je baš sada jer se željela napraviti šteta Hrvatskoj - rekao je. Podsjetio je i na sve žene iz Hrvatske koje su imenovane na visoke funkcije.

Osvrnuo se i na to što zastupnici HDZ-a nisu htjeli potpisati niti zahtjev za kandidaturu pravobraniteljici Lori Vidović za Europskog ombdusmana.

- Mene čudi da netko tko je na čelu jedne od institucija u Republici Hrvatskoj, a sigurno da pravobraniteljica jest na čelu jedne od institucija, ide u takvu kandidaturu bez da ja kao predsjednik Vlade išta o tome znam, nisam dobio obavijest, nitko me nije kontaktirao, nisam znao da ima takve ambicije. Ostao sam zatečen da se događaju stvari da netko tko je na čelu institucije u Hrvatskoj sa željom da ide u europsku instituciju ne kaže svojoj Vladi što radi. Nema tu apriori negativnog stava, nego obrnuto, te stvari se treba raditi sustavno, pronicljivo, mudro, da uspiju - rekao je.

Odmah se oglasila i sama Vidović putem Twittera i demantirala Plenkovića. Napisala je kako je o namjeri da se kandidira obavijestila potpredsjednika Sabora Furia Radina, a pošto joj premijer nije odgovarao na dopise, početkom rujna je s tim upoznala i potpredsjednika Vlade Davora Božinovića.

- On nije imao vremena za sastanak, ali smo o tome razgovarali barem 10 minuta telefonom. Žao mi je što nije prenio premijeru tu informaciju, iako sam ga to zamolila - napisala je Vidović dodavši kako je obavijestila i sve hrvatske europarlamentarce te razgovarala s Karlom Resslerom i Dubravkom Šuicom.

Govoreći o zahtijevima prosvjetara za povećanjem plaća za koje se i koalicijski partner HNS zalaže, Plenković je istaknuo kako bi Vlada vrlo rado svima u javnom sektoru podigla plaće, ali da mora voditi računa o mogućnostima proračuna. Na pitanje novinara zašto ne bi povukao odluku o snižavanju PDV-a i tako osigurao dvije milijarde kuna za eventualno povećanje plaća javnim službama, Plenković je najavio četvrti val porezne reforme i po prvi put otvorio mogućnost odustajanja od snižavanja opće stope s 25 na 24 posto, što je trebalo stupiti na snagu 1. siječnja iduće godine.

- Razmišljamo o svemu pa razmišljamo i o tome, mi smo misleći ljudi - rekao je Plenković.

Naglasio je kako ga je zabrinula izjava HNS-ov Milorada Batinića koji je uoči koalicijskog sastanka i premijerove konferencije novinarima rekao kako HNS nije zadovoljan "Plenkovićevim statičkim djelovanjem."

- Zabrinula me ta izjava i ja sam mu to rekao. On mi je na to rekao kako nije to mislio - rekao je Plenković.

Naglasio je da će učitelji za rujan dobiti još dva posto veću plaću i podsjetio da je Vlada u ovom mandatu digla plaće za više od 11 posto. Naglasio je da nema nikoga u Vladi tko ne bi odmah povećao plaće, ali kaže da mora voditi računa o državnim financijama.

- To su veliki brojevi - istaknuo je dodavši da su dodatne miljarde u mandatu uložili u Ministarstvo obrazovanja. Dodao je i kako obrazovna reforma nije reforma jedne stranke, nego je reforma Vlade.

- Mi smo sindikatima predložili mogućnost povećanja od dva posto. To smo mogli u ovoj godini. Dok nemam sliku proračuna za iduću godinu, ne mogu se obvezati. Mi nismo Vlada SDP-a koja će ostaviti 70 milijardi duga - rekao je.

Što se tiče trzavica u vladajućoj koaliciji, Plenković je rekao kako su svi živahni.

- U ciklusu smo od 12 mjeseci od krajnjeg roka kad su izbori i svi su prpošni - istaknuo je.