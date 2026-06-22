Obavijesti

News

Komentari 1
Dan antifašističke borbe

Premijer Plenković: Hrvatski antifašisti dali su važan doprinos borbi za slobodu!

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Premijer Plenković: Hrvatski antifašisti dali su važan doprinos borbi za slobodu!
Foto: Laia Ros/REUTERS

Njegujući kulturu sjećanja, ostajemo privrženi slobodi, demokraciji, vladavini prava i osudi svih totalitarnih režima, poručio je premijer

Premijer Andrej Plenković poručio je u ponedjeljak, na Dan antifašističke borbe, da su hrvatski antifašisti svojim otporom nacizmu i fašizmu dali važan doprinos borbi za slobodu i svrstali Hrvatsku među narode pobjedničke antifašističke koalicije u Drugom svjetskom ratu.

 „Njegujući kulturu sjećanja, ostajemo privrženi slobodi, demokraciji, vladavini prava i osudi svih totalitarnih režima“, poručio je premijer u objavi na društvenim mrežama.

 Podsjetio je i kako Hrvatska Dan antifašističke borbe obilježava u spomen na 22. lipnja 1941., kada je u šumi Brezovica pokraj Siska osnovan Prvi sisački partizanski odred, prva hrvatska antifašistička postrojba i prva takva postrojba u tada okupiranoj Europi.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Stižu pljuskovi, grmljavina i velike vrućine: Civilna zaštita upozorila na opasno vrijeme
UPALJEN ALARM

Stižu pljuskovi, grmljavina i velike vrućine: Civilna zaštita upozorila na opasno vrijeme

Na snazi su žuta i narančasta upozorenja za više hrvatskih regija. Meteorolozi upozoravaju na moguće jače pljuskove s grmljavinom te vrlo visoke temperature i toplinski val.
FOTO UŽASA Smrskani BMW na stupu, razbijeni Audi. Izvlačili ženu, muškarac visio s auta
HOROR U ZAGREBU

FOTO UŽASA Smrskani BMW na stupu, razbijeni Audi. Izvlačili ženu, muškarac visio s auta

Na Ljubljanskoj aveniji u Zagrebu noćas je došlo do stravičnog sudara BMW-a i Audija nakon kojeg je BMW odletio u rasvjetni stup. Morali su intervenirati vatrogasci kako bi izvukli ženu iz smrskanog auta te skinuli muškarca koji je ostao visjeti na vozilu.
Šimunić objavio račune od čak 620.000 eura i poručio: Meni upadaju u hižu, a ovi su zbrinuti
UGOVORI HOKEJSKOG SAVEZA

Šimunić objavio račune od čak 620.000 eura i poručio: Meni upadaju u hižu, a ovi su zbrinuti

Računi se odnose na tvrtku A.T.I. koja bez javne nabave ima milijunske ugovore s Olimpijskim odborom. Viktor Šimunić kaže da su tako dobili poslove i u Hokejskom savezu: Tko je dopustio takvo ugovaranje posla?

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026