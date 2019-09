Premijer Plenković mijenja zakon jer se boji referenduma

Vlada je potrošila gotovo četiri milijuna kuna u kampanji koja je trebala uvjeriti građane da će država izgubiti 40 milijardi kuna ako svi ne budu radili do 67. godine.

A u četvrtak je premijer Andrej Plenković odlučio:

- Prihvaćamo sve zahtjeve referendumske incijative ‘67 je previše’. A to znači: radit ćemo do 65 godina i smanjuju se kazne za raniji odlazak u mirovinu.

Time potvrđujemo da smo čuli poruku hrvatskih građana, ali podsjećam da je rad do 67. godine donijela SDP-va vlada, poručio je premijer Andrej Plenković i dodao kako će izmjenama zakona omogućiti rad do 67. godine onima koji to žele.

- Ljudi i žele raditi nakon 65. godine. Ovih 13.500 građana koji su se vratili na tržište rada to potvrđuju - rekao je premijer misleći na rad na pola radnog vremena, koji je ova vlada omogućila umirovljenicima. No podatka o tome koliko je umirovljenika koji rade starije od 65, a koliko su mlađi umirovljenici, jednostavno nema. Ako Plenković održi obećanje, time pada ne samo HDZ-ov nego i SDP-ov produžetak radnog vijeka.

Vlada Zorana Milanovića uvela je rad do 67. godine, ali od 2038. Plenkovićeva je uvođenje duljeg staža pomaknula je na 2033. te izazvala revolt i prikupljanje potpisa za referendum. U zakonu bi sad trebalo stajati da se u redovnu mirovinu ide sa 65 godina i 15 godina radnog staža. U redovnu mirovinu se može ići i s 41 godinom staža i 60 godina života. Važan je i drugi sindikalni zahtjev koji je bio dio referendumske inicijative: manje kažnjavanje prijevremenog umirovljenja. Ova Vlada je kaznu podigla na 0,3 posto mirovine za svaki mjesec ranijeg umirovljenja, a sada bi to trebalo pasti na 0,2 posto. Iako se to ne čini kao velika razlika, onaj tko ide u prijevremenu mirovinu sa 60 godina, neće izgubiti 18 nego 12 posto od ukupnog iznosa mirovine. Prihvaćanjem sindikalne inicijative, žene će mirovinu ići sa 65 godina tek 2029. godine, a ne kao što je sada predviđeno, tri godine ranije. Vlada se dugo opirala referendumskoj inicijativi, ali kako je prikupljeno više od 750.000 potpisa koji su valjani, mogli su samo odugovlačiti s raspisivanjem referenduma. S obzirom na broj potpisa, on bi kad-tad prošao i vjerojatno bi morao biti raspisan usred predsjedničke kampanje. Plenković je zato radije odlučio da sami izmijene zakone nego da pretrpe političku štetu, a rad do 67. bi ionako pao. No, sindikati su nepovjerljivi prema Andreju Plenkoviću i nisu ništa dobili napisano. Ne žele, kažu, da se dogodi da se izmjena zakona odugovlači dok ne prođu izbori, pa da ih onda Vlada povuče za nos. Konačnu odluku će zato tek donijeti. Trebaju se sastati sindikati koji su organizirali prikupljanje potpisa.

- Mi smo prvenstveno očekivali referendum i tek trebamo donijeti odluku - rekao je Krešimir Sever, čelnik Nezavisnih hrvatskih sindikata. Mladen Novosel je bio još žešći poručivši da je Vlada imala dovoljno vremena da promijeni zakon, ali su to uporno odbijali. Milijuni su s jedne strane potrošeni na Vladinu antikampanju, a s druge na skupljanje potpisa. Odluku će zato donijeti kad budu imali jamstva. Šef saborskog kluba HDZ-a Branko Bačić uvjeravao je kako oni nemaju figu u džepu.

- Donijet ćemo zaključak kojim se Vladi određuje jasan rok da zakonske izmjene uputi u saborsku proceduru. Ako je Vladin prijedlog u potpunosti na tragu zakonske inicijative, onda nema potrebe za referendumom - poručio je Bačić. Oporba je pak odluku proglasila kapitulacijom Vlade koja je došla prekasno.

- Shvatili su da je bolje popustiti nego lupati glavom od zid. Drago nam je što je Vlada to napravila, ali treba podsjetiti da su dosad tvrdili da će se urušiti cijeli mirovinski sustav ako se ne provede mirovinska reforma. A danas kažu da će usvojiti sve prijedloge. To znači da su jučer lagali - rekao je Peđa Grbin SDP-a. Dr. Danijel Nestić s Ekonomskog instituta upozorava da će bez duljeg radnog staža u Hrvatskoj smanjuje prostor za rast mirovina i sadašnjih i budućih umirovljenika.

- Čini se da referendumska inicijativa ide u korist radnika i budućih umirovljenika jer će se raditi do 65. godine, a mirovina će se koristiti duži niz godina. Ali nije sve tako jednostavno jer netko to mora i platiti - kaže Nestić. On ističe da je prosječni staž kratak, a dulje će se živjeti. Samim tim, ugrožava se i rast mirovina sadašnjih umirovljenika jer postoji opasnost da neće biti novca za planirana polugodišnja povećanja. Kako ističe, Hrvatska još ima mjesta da pokuša pokrpati rupe, ali smanjenje kažnjavanja prijevremenog umirovljenja smatra potpuno lošim potezom. - Oni koji rade kraće, primat će dulje mirovinu i dobit će više - kaže Nestić, a da kraći rad nije dugoročno dobro rješenje, upozoravaju i poslodavci. Cijeli razgovor s ekonomskim stručnjakom Nestićem o posljedicama ove odluke možete pročitati na portalu 24sata.

Svi scenariji: Najizglednije je da referenduma ne bude...

Strah sindikata od obećanja Vlade je djelomično opravdan jer se i u zadnji trenutak u Saboru može ubaciti neki amandman koji bi promijenio bit inicijative. I zato će čekati s opozivom referenduma dok sve ne bude usvojeno. Vlada zaista može i odugovlačiti s izmjenama zakona, a paralelno tražiti od sindikata da odustanu. Pitanje trebaju poslati i na Ustavni sud, koji treba odlučiti je li ono ustavno. Ali u svakom od tih slučajava, ići protiv 750.000 potpisa je put u političko samoubojstvo, i to prije predsjedničkih i parlamentarnih izbora. Zato je najizgledniji scenarij da Vlada izmijeni zakon o mirovinskom osiguranju što prije. A onda bi referendum postao potpuno besmislen.