Premijer Plenković: Nije mi jasno kako se održavanje izbora uopće može dovoditi u pitanje

Kad je bujala epidemija u Austriji i Italiji, mi smo išli s čekićem, restriktivnim mjerama, ograničeni kretanjem, propusnicama i postigli smo cilj, prvi val Covida smo pobijedili, tu nema dileme, kaže

<p>Termin izbora ostaje isti. Nije mi jasno kako se održavanje izbora uopće može dovoditi u pitanje, za to je nadležan DIP. Oporbene teze o nesigurnosti ne stoje, rekao je u utorak premijer<strong> Andrej Plenković</strong> koji je posjetio Bakar. <br/> Komentirao je i jučerašnje testiranje na koronu.</p><p>- Ja se ponašam odgovorno. Meni je to već treći test. Ponašam se odgovorno, nije mi problem testirati se svaki dan.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Izbori 2020.</strong></p><p>- Hrvatska je danas, bez obzira na ovih dvadesetak slučajeva, i dalje među tri zemlje EU najmanje aktivnih slučajeva Covida na milijun stanovnika. I to je poruka Hrvatske kao sigurne zemlje. Kad je bujala epidemija u Austriji i Italiji, mi smo išli s čekićem, restriktivnim mjerama, ograničeni kretanjem, propusnicama i postigli smo cilj, prvi val Covida smo pobijedili, tu nema dileme. <br/> Za razliku od drugih dali smo 6 milijardi kuna za plaće za naše sugrađane za ožujak, travanj i svibanj, i pritom smo zahvaljujući reputaciji osigurali financiranje proračuna. Sad kad smo u ljetnim mjesecima, dobili smo jasne indikacije od epidemiologa da virus ima najniži intenzitet u ljetnim mjesecima, a da se ne zna što možemo očekivati na jesen. Zato je naša odluka o izborima vođena zdravstvenom sigurnošću - trebao nam je legitimitet za oformljavanje vlasti da se uočimo s financijskim i zdravstvenim izazovima na jesen. Odluka je opravdana i ispravna, a povećani broj zaraženih je lokaliziran. Gdje moramo podignuti veću skrb, to su zdravstvene ustanove i domovi za starije, a inače se moramo naučiti živjeti s Covidom dok ne bude lijeka - kaže premijer.</p><p>O odgovornosti za slučaj u Zadru kaže da treba točno vidjeti jesu li organizatori turnira poduzeli sve.<br/> - Hrvatski teniski savez je dobio mogućnost organizacije Adria Toura. Namjera je bila jako dobra, doveli smo top svjetske tenisače u hrvatsku turističku destinaciju, to je bila dobra inicijativa. Ovo što se dogodilo s nekoliko igrača i trenera, to je to zasad, vidjet ćemo hoće će li biti još posljedica - kaže.<br/> Sumnja da će ovaj slučaj utjecati na turizam u Zadru. Napomenuo je i da svi žele aktivnosti, prihode, te da zato treba i dalje balansirati između onoga što je dobro za hrvatsko gospodarstvo i čuvanje zdravstvenog sustava.</p><p>Pojašnjavajući susret s tenisačem Novakom Đokovićem Plenković je rekao: <br/> - Mi bismo morali biti 15 minuta blizu jedan drugog za bliski kontakt. Mi smo se pozdravili, obavili fotografiju i otišli dalje. Što se toga tiče, mislim da nema bojazni.<br/> Na koncu je zaključio da se kontrole na granicama uvijek mogu postrožiti ako se pokaže da će veliki broj zaraženih dolaziti iz susjednih zemalja, <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a520232/Plenkovic-Nije-mi-jasno-kako-se-odrzavanje-izbora-uopce-moze-dovoditi-u-pitanje.html">javlja N1 Televizija. </a></p>