Premijer Plenković čestitao je Uskrs zagrebačkom nadbiskupu mons. Draženu Kutleši

Predsjednik Vlade Andrej Plenković uputio je uskrsnu čestitku zagrebačkom nadbiskupu i predsjedniku Hrvatske biskupske konferencije, mons. Draženu Kutleši, istaknuvši da je Uskrs blagdan nade, ali i poticaj da čuvamo vrijednosti koje oplemenjuju.

- Preuzvišeni oče nadbiskupe, Uskrs je blagdan nade, radosti i ljubavi, ali i poticaj da čuvamo vrijednosti koje oplemenjuju naš život i zajednicu te pridonosimo pravednom, solidarnom i tolerantnom društvu. Snaga Kristova uskrsnuća nosi poruku dobrote, vjere i ustrajnosti, koja nas ohrabruje da se zalažemo za dobrobit svakog čovjeka i naše domovine - stoji u čestitki premijera mons. Kutleši.

Sretan i blagoslovljen Uskrs, ispunjen molitvom i radošću, premijer je zaželio zagrebačkom nadbiskupu i svim hrvatskim biskupima, svećenicima, redovnicama i redovnicima, te vjernicima u Hrvatskoj, kao i hrvatskim vjernicima diljem svijeta.