Premijer se vratio: Kuščević bi već danas mogao dati ostavku?

Premijer Andrej Plenković vratio se iz Bruxellesa i pred njim je već u 9 sati sastanak užeg kabineta Vlade, a u četvrtak i sjednica nakon koje putuje u Poljsku.

Pitanje je hoće li stići ovog tjedna održati sastanak koalicijskih partnera na kojem bi se trebalo raspravljati i o sudbini ministra Lovre Kuščevića. Njegov odlazak, uz HNS, žele i još neki Plenkovićevi partneri. Oporba bi u srijedu trebala u saborsku proceduru uputiti prijedlog za pokretanje nepovjerenja ministru Kuščeviću. Za to im je potreban 31 potpis zastupnika.

Mediji nagađaju da je Plenković tijekom boravka u Bruxellesu već razgovarao s Kuščevićem da sam da ostavku. Kako piše Jutarnji list, to bi bilo najelegantnije rješenje i tada bi Kuščević, kao i Martina Dalić, mogao reći da nije napravio ništa loše, nego postao teret.

Premijer je već i ranije mogao riješiti situaciju s Kuščevićem, no bio je zauzet oko pregovora o čelnim ljudima Europske unije. Pitanje je hoće li ministar uprave već u srijedu dati ostavku, budući da se sastanak s koalicijskim partnerima očekuje idući tjedan, vjerojatno u utorak. No, to bi mogao biti i dodatan razlog da ga premijer riješi dužnosti što prije kako ne bi ispalo da pristaje na ultimatume.

Neizravno je to u utorak dao naslutiti ministar gospodarstva Goran Marić koji je rekao kako će neke stvari biti jasnije kada se premijer vrati u Hrvatsku.

Neki HDZ-ovci smatraju da je HNS izveo ovu akciju zbog unutarstranačkih sukoba. Nije tajna da Matija Posavec, koji bi mogao preuzeti HNS, govori da je koalicija s HDZ-om bila pogreška te da HNS-ovci podupiru SDP-ovog predsjedničkog kandidata Zorana Milanovića.