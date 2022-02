Svi se slažu, i članovi parlamentarne većine i oporbe, da je riječ o terorističkom činu, o neprihvatljivom činu i razgovarali smo kako kreirati ozračje u društvu koje će smanjiti govor mržnje koji, kada evaluira, može, nažalost, dovesti i do ovakvih slučajeva, istaknuo je premijer Andrej Plenković nakon sjednice saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, koja je bila zatvorena za javnost, a na kojoj su se raspravljala izvješća MUP-a, SOA-e i DORH-a o napadu na Banske dvore 12. listopada 2020. godine.

Tog je jutra mladi Danijel Bezuk (22), podsjetimo, stigao iz Krapine na Markov trg, izvadio automatsku pušku i započeo rafalnu paljbu na zgradu Vlade, pri čemu je ranio policajca Oskara Fiurija koji je stajao na ulazu. Policajac s druge strane je uzvratio, a Bezuk je pobjegao i ubio se. Dva dana nakon tog nezapamćenog napada na državnu instituciju, premijer je poručio kako se radi o terorističkom činu. Kasnije je to potvrdio i DORH. Ali premijer nije bio zadovoljan, a to je javno isticao u nekoliko navrata, što su do sada otkrila istražna tijela o tom događaju.

I dok premijer tvrdi kako su se svi složili u ocjeni terorističkog čina, predsjednik Odbora, SDP-ov Siniša Hajdaš Dončić ističe kako to i nije baš tako.

- Kolega Jakšić i ja ćemo dati izdvojeno mišljenje jer se nismo djelomično složili s mišljenjem vladajuće stranke. Ali obzirom na klasificiranost podataka, to je sve što mogu reći. Nije stvar samog istraživanja, nego je ključna stvar da li je pojedinac koji je to učinio bio sam ili je to dio društveno-političke mreže i tu smo imali oprečna mišljenja - kaže Hajdaš Dončić, koji je, za razliku od Plenkovića, zadovoljan izvješćima SOA-e i DORH-a.

- Moj dojam je da je to bio akt pojedinca i točka - naglasio je dodavši kako je na sjednici bilo govora o desnom ekstremizmu, ali i istaknuvši kako to nema nikakve veze s desnim političkim strankama.

- Kod nijedne političke stranke, čak ni onih koje su desnog spektra, a koje djeluju u Saboru, nisam vidio poziv na oružane pobune ili ekstremizam - rekao je.

Druga točka sjednice bila su i uhićenja građana zbog pisanja na društvenim mrežama protiv premijera, poput onoga da je pavijan ili da ga treba dočekati s jajima. Plenković na tom dijelu nije ostao.