Premijer tvrdi: 'Bilo bi neobično za zemlju s toliko katolika da nigdje ne bude ničega...'

Plenković je kazao da ne razumije izjavu pravobraniteljice za djecu kojoj je neprihvatljivo da se vjerski sadržaji u nekim školama prakticiraju izvan vjeronauka. Bilo bi neobično da u zemlji s toliko katolika ne bude ničega

<p>"Što se tiče sadržaja u predstavama, mislim da živimo u slobodnoj zemlji i da bi bilo zaista neobično da u zemlji gdje imamo toliko vjernika, toliko katolika da sada najedanput nigdje ne bude ničega", kazao je premijer <strong>Andrej Plenković</strong> medijima prilikom posjeta Mostaru.</p><p>Kazao je da ne razumije izjavu pravobraniteljice za djecu <strong>Helence Pirnat-Dragičević</strong> koja se o vjerskim sadržajima izvan nastave vjeronauka u školama osvrnula u inervjuu za Hinu. Rekla je da njezin ured “uočava kao problem da se nerijetko vjerski sadržaji u nekim školama prakticiraju i izvan nastave vjeronauka, npr. prilikom održavanja školskih priredbi” te dodala da to smatraju neprihvatljivim.</p><p>Plenković je ustvrdio da ne vidi što bi se time postiglo i da je, dapače, to naša tradicija, praksa i identitet. </p><p>“Ja zaista tu ne vidim kako bi moglo biti da i takvih sadržaja nema u predstavama. Ne razumijem tu izjavu”, poručio je Plenković. </p><p>Pravobraniteljica za djecu osvrnula se i na probleme s organizacijom nastave vjeronauka u školama pod mjerama zaštite od koronavirusa koje ne preporučuju miješanje razreda, pa neka djeca koja ne pohađaju vjeronauk, ipak prisustvuju nastavi vjeronauka, ali u njoj ne sudjeluju. </p><p>"Smatramo da se nastava vjeronauka, kao i svakog drugog izbornog predmeta, treba organizirati na početku ili kraju nastave, a predlažemo i uvođenje alternativnog izbornog predmeta za djecu koja ne pohađaju vjeronauk, po uzoru na etiku u srednjoj školi", kazala je pravobraniteljica. </p><p>Na to je Plenković poručio da, što se tiče organizacije satnice školskih predmeta, vjeruje da svaka škola vodi računa i da donose pragmatična i za učenika dobra rješenja. </p>