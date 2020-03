'Premijer za unutarstranačke izbore koristi državne resurse'

Miroslav Škoro, predsjednik Domovinskog pokreta u Dnevniku Nove TV komentirao je aktualnu migrantsku krizu, koronavirus, ali i što njegova stranka može ponuditi građanima.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Za utorak je najavljen odlazak čelnika Europske unije na granicu Turske i Grčke. Bit će sazvano Vijeće za nacionalnu sigurnost, a Škoro je još tijekom kampanje spominjao kako bi vojska trebala biti na granici.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

- Mislim da za to trenutno još nema potrebe, ali definitivno, kada sam ja o tome govorio, ispadao sam smiješan. Sjećam se, u Dubrovniku, jedno jutro - ja nekoliko riječi o tome jer je to jedino logično rješenje. Dakle, suverenitet države i granica nacionalna je nešto što se štiti pod svaku cijenu. Mi nemamo trenutno dovoljno kapaciteta, što se tiče Ministarstva unutarnjih poslova, ljudi su napregnuti, umaraju se i čine koliko mogu - rekao je Škoro.

Foto: Facebook

O trenutnoj politici, što se tiče migracija, nije htio govoriti.

- Mislim da me o tome trebate pitati poslije 15. ožujka zbog toga što je, i ovo što je sada najavljeno, u interesu predizborne utrke u HDZ-u - kazao je.

Na pitanje želi li reći da premijer Andrej Plenković i Vijeće za nacionalnu sigurnost najavu vojske koristi za unutarstranačke izbore, kratko je odgovorio: "Apsolutno sve".

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Pa ne bi bilo prvi puta, mislim da je to u javnosti, na neki način, i općeprihvaćena stvar. I bivša predsjednica je u svojoj kampanji koristila državne resurse, aktualni premijer za svoju unutarstranačku bitku koristi resurse, a mislim da za to nema potrebe. Ja tu tanku crtu nikad nisam prešao, niti ću je prijeći. Osim toga, ja sam utemeljitelj pokreta, nisam utemeljio stranku. Ipak tu ima određene razlike - rekao je Škoro.

Da dođe na vlast, zemlju bi, kaže, vodio transparentnije.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Ako dođemo u mogućnost da vodimo zemlju vodit ćemo je puno odgovornije i transparentnije, mi možemo puno bolje. Smanjivat ćemo poreze, PDV je previsok. Porezna politika mora funkcionirati kao precizan mehanizam, mora djelovati stimulirajuće. Kad god fali novaca podižu se porezi i trošarine, to nije način kako se podiže gospodarstvo. Kvalitetnija porezna politika je definitivno rješenje za ovu zemlju. Treba napraviti preraspodjelu, treba paziti na svaku kunu - rekao je Škoro.

Trebaju li oni koji imaju više nekretnina platiti više od onih koji imaju manje?

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Ne može nitko uzeti Petru da da Pavlu. Moramo bolje znati kako se troši novac. Svi trebaju znati kako se troši svaka kuna koja se nalazi u državnom proračunu – odgovorio je Škoro te odgovorio s kim bi išao u koaliciju nakon parlamentarnih izbora.

- Kada je u pitanju koaliranje, Domovinski pokret ima želju izaći na parlamentarne izbore, dotada ćemo razgovarati samo s onim ljudima koji su mene podržali na izborima za predsjednika. Nakon izbora razgovarat ćemo i s crnim vragom u interesu građana Hrvatske. Nisam napravio stranku da budem diktator. Ja nisam sveznajuća Marica. Želim napraviti pokret u kojem će biti najkvalitetniji ljudi u ovoj zemlji, oni će reći što treba. Ja nisam neodgovorna osoba. Želim da stručni mladi ljudi kažu što je najbolje za Hrvatsku – rekao je i nastavio:

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

- Živimo u zemlji u kojoj oni ne bi trebali spavati snom pravednika, a pravedni ljudi ne spavaju jer su zabrinuti za svoje obitelji. Ti ljudi nas neće izvući iz ove situacije - objasnio je.

Rekao je da je spreman biti hrvatski premijer.

- Ja ne znam sve, ali znam tko zna. Ne stidim se priznati da ne znam i pitati onoga tko zna – rekao je. Otkrio je i kako on nije mason te da se glazbe neće odreći. -

Ne mogu sad devet mjeseci vikati ja sam političar, dajte mi kilu kruha. Moram nešto raditi, ujutro ću pjevati, popodne voditi državu. I na takav način bi to radio puno bolje od ovih trenutno - rekao je.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

O borbi protiv koronavirusa kaže kako se na televiziji govori da se ljudi trebaju smiriti.

- No, bez obzira na to, svaka informativna emisija počinje s 15 minuta vijesti o koronavirusu. S jedne strane, meni se čini da se mi ponašamo malo u 'valcer' stilu. U Veneciji je otkazan karneval, kod nas u Rijeci nije otkazan. Mislim da bi trebali biti malo oprezniji, nije to bezazlen virus, ne bi Italija stavila vojsku na granicu - kazao je Škoro te nastavio:

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Kad budu malo toplije temperature, on će sam od sebe nestati. Za sada bi bilo bolje prevenirati da vidimo što će se dalje događati, ali gospodarstvo će patiti. Gospodarstvo Kine već sada pati, dio svih planiranih aranžmana za 8. ožujka je već sada otkazan. Mislim da je to trebalo biti malo odgovornije - kazao je Škoro.

Svoj stav da je trebalo biti bolje organizirana prevencija od virusa objašnjava: "U tom smislu da ne bi pustio čovjeka koji dođe u Ericsson pa tamo bude u kontaktu s 400 ljudi i onda dođeš i kažeš - 'odite vi doma'". Škoro navodi da će štetu osjetiti i turizam.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- U našem je BDP-u 20 posto prihoda od turizma. To je jedan segment koji je vrlo, evo vidi se i zbog virusa, vrlo je ranjiv. Jačanje gospodarstva - mi nemam strategiju ni u čemu, u krajnjoj liniji ju nemamo niti za turizam. Bog nam je dao lijepo more pa smo tu gdje jesmo, ali definitivno - ono što sam ja sada pokrenuo ima sasvim drugačiji pristup svemu tome - objasnio je Škoro.