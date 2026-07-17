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Preminula djevojčica (11) kojoj je u Italiji zapela kosa u pumpi bazena: Obitelj donira organe

Piše 24sata,
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Preminula djevojčica (11) kojoj je u Italiji zapela kosa u pumpi bazena: Obitelj donira organe
Foto: canva, ilustracija
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Hitno je prebačena u bolnicu u Genovi helikopterom, borili su joj se za život dva dana, ali nisu je uspjeli spasiti...

Djevojčica (11) preminula je u četvrtak bolnici u Italiji nakon što joj je kosa zapela u usisnoj pumpi bazena u Sestri Levanteu. Preminula je u bolnici dva dana nakon nesreće, tužiteljstvo je pokrenulo istragu zbog ubojstva iz nehaja...

Djevojčica je bila u ljetovalištu Segesta, kojeg je često posjećivala s obitelji iz Bergama. Ušla je u manji bazen, dubine jednog metra, u jednom momentu joj je usisni sustav povukao kosu. Druga djeca su na prvu mislila da roni, ali onda je jedno dijete shvatilo kako nešto nije dobro, upozorilo je odrasle.

Vlasnik kupališta pokušao ju je osloboditi, prerezao joj kosu, stigla je Hitna pomoć...

Hitno je prebačena u bolnicu u Genovi helikopterom, borili su joj se za život dva dana, ali nisu je uspjeli spasiti...

Prema prvim informacijama, na kupalištu nije bio istaknut znak kojim se djeci mlađoj od 12 zabranjuje korištenje bazena bez nadzora, na tome je sad fokus istrage...

Roditelji preminule djevojčice pristali su da se njezini organi doniraju, javlja L'Eco di Bergamo.

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