U 45. GODINI ŽIVOTA

Preminula je novinarka Mila Moralić: 'Bila je borkinja protiv nepravde i političke korupcije'

Preminula je novinarka Mila Moralić: 'Bila je borkinja protiv nepravde i političke korupcije'
Novinarsku karijeru gradila je na Media Servisu i N1 televiziji, a 2025. dobila je nagradu HND-a “Marija Jurić Zagorka”

U 45. godini preminula je novinarka i aktivistica Mila Moralić, dugogodišnja medijska profesionalka koja je velik dio karijere posvetila borbi protiv društvene nepravde, političke korupcije te zaštiti radnih i profesionalnih prava novinara, osobito žena u toj profesiji. Svoj novinarski put započela je na Media Servis, a najveći dio karijere provela je na televiziji N1 televizija. Ondje je tijekom šest godina radila kao reporterka, urednica Dnevnika te urednica i voditeljica političkog magazina 'Točka na tjedan'.

Za kvalitetu i profesionalnost u novinarskom radu dobila je 2025. godine godišnju nagradu Hrvatsko novinarsko društvo 'Nagrada Marija Jurić Zagorka'. Moralić je bila i dobitnica prestižne Fulbright stipendija u okviru programa Hubert H. Humphrey Fellowship Program, tijekom kojeg je boravila na Walter Cronkite School of Journalism and Mass Communication u Sjedinjenim Američkim Državama. Tamo je, uz mentorstvo iskusnih urednika, među kojima i onih iz redakcija The Washington Post i The Boston Globe, dodatno usavršavala znanja o suvremenim izazovima novinarske profesije.

U svom radu bavila se temama društvenih nepravdi, političke korupcije i zaštite građanskih prava, a često je analizirala i pitanja vanjske politike. Jedan od njezinih zapaženijih projekata bio je i 'Zagorka povezuje', inicijativa koju je organizirao Sindikat novinara Hrvatske. Projekt je uspostavio mentorsku mrežu iskusnih novinarki i mladih kolegica na početku karijere, s ciljem edukacije i jačanja položaja žena u novinarstvu.

Vodila je i međunarodni projekt CERV 'Žene u medijima – stop nasilju u redakcijama', koji je imao za cilj upozoriti na problem seksualnog uznemiravanja i zlostavljanja žena u novinarskoj profesiji. Bila je aktivna članica Sindikat novinara Hrvatske i Hrvatsko novinarsko društvo.

Kolege je pamte kao osobu koja je u redakciju unosila energiju, optimizam i rješenja, a njezin profesionalni angažman i posvećenost novinarstvu ostavili su snažan trag u medijskoj zajednici.

