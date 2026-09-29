Od profesorice Ane oprostit će se obitelj, prijatelji, kolege i bivši učenici. Posljednji ispraćaj održat će se u srijedu na Gradskom groblju u Zadru...
TUŽNA VIJEST
Preminula je omiljena zadarska profesorica, samo par dana nakon muža, ravnatelja te škole
Čitanje članka: < 1 min
Samo nekoliko dana nakon smrti dugogodišnjeg ravnatelja zadarske Gimnazije Jurja Barakovića, Josipa Sviličića, preminula je i njegova supruga Ana Vučićević-Sviličić, prenosi Zadarski list.
Brojne generacije učenika pamte je kao profesoricu hrvatskog jezika u istoj školi.
Desetljeća rada posvetila je nastavi hrvatskog jezika, a bila je i mentorica uspješnim učenicima. Njezin brat bio je poznati hrvatski pjesnik, putopisac i prevoditelj Stojan Vučićević, čiji je životni i književni put također bio povezan sa Zadrom.
Od profesorice Ane oprostit će se obitelj, prijatelji, kolege i bivši učenici. Posljednji ispraćaj održat će se u srijedu na Gradskom groblju u Zadru.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku