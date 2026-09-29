Obavijesti

News

Komentari 0
TUŽNA VIJEST

Preminula je omiljena zadarska profesorica, samo par dana nakon muža, ravnatelja te škole

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Preminula je omiljena zadarska profesorica, samo par dana nakon muža, ravnatelja te škole
Foto: Dino Stanin/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Od profesorice Ane oprostit će se obitelj, prijatelji, kolege i bivši učenici. Posljednji ispraćaj održat će se u srijedu na Gradskom groblju u Zadru...

Samo nekoliko dana nakon smrti dugogodišnjeg ravnatelja zadarske Gimnazije Jurja Barakovića, Josipa Sviličića, preminula je i njegova supruga Ana Vučićević-Sviličić, prenosi Zadarski list. 

Brojne generacije učenika pamte je kao profesoricu hrvatskog jezika u istoj školi.

LUSTIGOVO NASLJEĐE Festival tolerancije u Zadru: Od Thomasa Manna i Lorce do edukacija za djecu i nastavnike
Festival tolerancije u Zadru: Od Thomasa Manna i Lorce do edukacija za djecu i nastavnike

Desetljeća rada posvetila je nastavi hrvatskog jezika, a bila je i mentorica uspješnim učenicima. Njezin brat bio je poznati hrvatski pjesnik, putopisac i prevoditelj Stojan Vučićević, čiji je životni i književni put također bio povezan sa Zadrom.

Od profesorice Ane oprostit će se obitelj, prijatelji, kolege i bivši učenici. Posljednji ispraćaj održat će se u srijedu na Gradskom groblju u Zadru.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
ŠTRAJK U ZAGREBU Čeka se odluka suda. ZET 'otvorio' liniju za prijevoz do bolnice Rebro
IZ MINUTE U MINUTU

ŠTRAJK U ZAGREBU Čeka se odluka suda. ZET 'otvorio' liniju za prijevoz do bolnice Rebro

Prvog dana štrajka vozila tek dva tramvaja i jedan autobus. Tomašević prozvao vođe sindikata, vođe sindikata prozvale Tomaševića. Sud odlučuje o zakonitosti štrajka...
Tomašević: Ovo se zadnji put dogodilo prije 90 godina. Spremni smo na kompromis
STOJI PROMET

Tomašević: Ovo se zadnji put dogodilo prije 90 godina. Spremni smo na kompromis

Gradonačelnik je spomenuo i rast plaća koji bi kumulativno iznosio oko 14 posto. "Ako to stavimo u kontekst što Vlada nudi javnim službama, ja ne razumijem kako to može biti nekorektno, rekao je Tomašević.
VIDEO U sudnici pustili snimku urlanja o nakazama. Pogledajte reakciju Anne Dujić na to...
AFERA NAKAZE

VIDEO U sudnici pustili snimku urlanja o nakazama. Pogledajte reakciju Anne Dujić na to...

Na Općinskom sudu u Karlovcu nastavlja se suđenje Anni Dujić, kćeri bivšeg predsjednika Uprave Hrvatskih šuma Nediljka Dujića, zbog prijetnji i pokušaja prisile prema policajki. Slučaj je poznat kao 'Afera Nakaze', koju je snimila ekipa RTL-a Danas tijekom velikog požara u Skradinu u ljeto 2024. godine. U sudnici su pustili i snimku incidenta. Pogledajte kako je reagirala Anna Dujić dok se gledalo 'urlanje'...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026