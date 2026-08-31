Obavijesti

News

TUŽNA VIJEST

Preminula Kristina Kovačević Hitrec, autorica 'Maminog bloga' i majka šestero djece

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: < 1 min
Preminula Kristina Kovačević Hitrec, autorica 'Maminog bloga' i majka šestero djece
Foto: instagram
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

U javnosti je privukla veliku pažnju otvorenim progovaranjem o temama majčinstva te obitelji...

Preminula je Kristina Kovačević Hitrec, poznata hrvatska influencerica, blogerica i organizatorica evenata, najprepoznatljivija kao autorica popularne stranice Mamin blog na Facebooku. U javnosti je privukla veliku pažnju otvorenim progovaranjem o temama majčinstva, obitelji i izazovima s kojima se susreću roditelji.

Vijest o njezinoj smrti objavio je Marin Vlahović. 

- Jučer se dogodila tragedija. Napustila nas je Kristina Kovačević Hitrec, poznata kao 'Mamin blog', majka šestero djece, dobitnica nagrade Ponos Hrvatske, žena koja je sudjelovala u brojnim humanitarnim akcijama, surađivala s raznim medijima i novinarima, pa i otkrivala pojedine afere.

Kristina se često sukobljavala na društvenim mrežama i postojale su osobe koje su je sustavno uznemiravale, ali oni koji su je bolje poznavali kažu da je prije svega bila dobar čovjek i da je uvijek spremno pomagala drugima. Moja sućut njenoj obitelji. Počivala u miru, draga prijateljice - napisao je Vlahović. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Vučić o Thompsonu: 'Dođe na granicu sa Srbijom i pjeva: Stići će vas naša ruka, bando četnici'
THOMPSON U VUKOVARU

Vučić o Thompsonu: 'Dođe na granicu sa Srbijom i pjeva: Stići će vas naša ruka, bando četnici'

Srbijanski predsjednik rekao je i da nema potrebe slati prosvjedne note zbog takvih poruka, navodeći da bi ih, kada bi se reagiralo na svako takvo ponašanje u Hrvatskoj, trebalo slati "barem 12 puta dnevno".
Zbog virusa Zapadnog Nila 'Štampar' najavio hitne mjere uništavanja komaraca
ČETVERO NA LIJEČENJU

Zbog virusa Zapadnog Nila 'Štampar' najavio hitne mjere uništavanja komaraca

Na širem području pronalaska zaraženih ptica provodit će se uništavanje razvojnih oblika komaraca u vodama i svim potencijalnim leglima te suzbijanje odraslih, letećih komaraca
FOTO Ovako izgleda karlovačka tvornica iz zraka nakon požara!
STIGLO I UPOZORENJE

FOTO Ovako izgleda karlovačka tvornica iz zraka nakon požara!

Najmanje 50 vatrogasaca s 23 vozila i dalje gase objekt tvrtke Nova Chem na području Male Švarče u Karlovcu, koji se proširio i na skladište trgovine Gavranović. - Građane molimo da zatvore prozore, isključe ventilacijske uređaje koji uvlače vanjski zrak te da se ne približavaju mjestu požara kako bi žurne službe mogle nesmetano djelovati - napisali su iz Grada Karlovca. Uz to, građanima je stiglo i upozorenje SRUUK-a za požar.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026