Preminula Kristina Kovačević Hitrec, autorica 'Maminog bloga' i majka šestero djece

Preminula je Kristina Kovačević Hitrec, poznata hrvatska influencerica, blogerica i organizatorica evenata, najprepoznatljivija kao autorica popularne stranice Mamin blog na Facebooku. U javnosti je privukla veliku pažnju otvorenim progovaranjem o temama majčinstva, obitelji i izazovima s kojima se susreću roditelji.

Vijest o njezinoj smrti objavio je Marin Vlahović.

- Jučer se dogodila tragedija. Napustila nas je Kristina Kovačević Hitrec, poznata kao 'Mamin blog', majka šestero djece, dobitnica nagrade Ponos Hrvatske, žena koja je sudjelovala u brojnim humanitarnim akcijama, surađivala s raznim medijima i novinarima, pa i otkrivala pojedine afere.

Kristina se često sukobljavala na društvenim mrežama i postojale su osobe koje su je sustavno uznemiravale, ali oni koji su je bolje poznavali kažu da je prije svega bila dobar čovjek i da je uvijek spremno pomagala drugima. Moja sućut njenoj obitelji. Počivala u miru, draga prijateljice - napisao je Vlahović.