Preminula pješakinja koju je u Rijeci pregazio vozač taksija

U utorak je u KBC Rijeka preminula 50-godišnja pješakinja koja je stradala u prometnoj nesreći u Liburnijskoj ulici u Rijeci.

Podsjetimo, pješakinju je na nogostupu oborilo taksi vozilo kojim je upravljao 24-godišnji vozač, a koji je u jednome trenutku dok je vozio putnika, naglo skrenuo i udario dvije žene, inače sestre, s potom i u zid kuće. Oboje unesrećene su zbog zadobivenih ozljeda prevezene u KBC Rijeka, gdje je nažalost ona starija preminula.

- Nalazili smo se u kuhinji kad smo čuli povike 'Stani, stani!', a potom jak udarac i groznu škripu. Izašavši na balkon ugledali smo zdrobljeni automobil, a kad smo dotrčali na cestu, nekoliko metara ispred automobila ležale su dvije žene. Srećom, u tom trenutku tuda je prolazila jedna liječnica koja je do dolaska Hitne odmah prionula reanimirati jednu od žena koja nije bila pri svijesti, a u pomoć su priskočili i susjedi. Druga je nekontrolirano plakala i zapomagala. Po cesti je bilo krvi, a na zidiću je sjedilo dvoje putnika iz taxija. Vozač je bio vidno šokiran i govorio je policiji kako je zaspao za volanom. Kasnije smo saznali da je jedan od putnika bio taj koji je vozaču vikao da stane neposredno prije udarca u zid - kazali su supružnici koji žive na zavoju gdje se dogodila nesreća.

Automobil je, kažu, tako snažno udario pješakinju da je ona svom snagom udarila glavom o vjetrobransko staklo, a onda je odbačena nekoliko metara dalje.

Ozlijeđenim sestrama među prvima je pritekla u pomoć Nataša Poldan Grabar, inače anesteziologinja KBC-a Rijeka i Poliklinike Medico, ali i šogorica predsjednice Kolinde Grabar Kitarović. Za nesreću je saznala od supruga koji je sudar vidio s balkona stana koji se nalazi iznad ulice.

Liječnica Nataša Poldan Grabar odmah je otrčala van te počela oživljavati stariju sestru, koja je ležala bez svijesti.

- Vidjelo se da je žena u teškom i besvjesnom stanju te sam je odmah počela reanimirati. Hitna je stigla za pet minuta te prevezla ženu u bolnicu - kazala je Poldan Grabar, koja se na mjestu nesreće našla u četiri kritične tzv. zlatne minute, u kojima, ako ne počne cirkulacija, nastaju nepovratne promjene u tijelu i mozgu pacijenta.

Nažalost, unatoč velikim naporima liječnika, žena je u utorak preminula.

'Kad je izašao iz auta bio je u totalnom šoku'

RTL je objavio kako su dvije žene sestre te da su bile u šetnji te da im je u pomoć prva pritekla medicinska sestra koja je također šetala.

RTL je razgovarao i s putnikom koji je bio u taksiju. On je zbog bubrežnih kamenaca krenuo na Hitnu u Rijeci.

- Iskreno da vam kažem, sve je trajalo sekundu, ne znam, ja sam sjedio iza vozača i tipkao sam po mobitelu, i u jednom momentu je sve bilo gotovo, doslovno, znači on, kako je, ne znam što se dogodilo s njim, je li zakunjao, da li mu je otišao fokus, ali mi smo u jednom momentu samo bili na kolniku, staklo prednje je bilo skroz razbijeno i svi zračni jastuci su bili vani i to je to - rekao je Aaron Aleksej.

- Ne znam zapravo što bih rekao, evo jer gospodin je bio u normalnom stanju, nije bio pod utjecajem ničega, normalno je pričao sa mnom kad sam ušao u taksi, normalno je tekla vožnja do jednog momenta do kad se to desilo, doslovno sekunda. Kada smo izašli iz auta obojica on je bio u totalnom šoku, nije mogao pričat, samo je sjeo i to je to - rekao je Aaron.