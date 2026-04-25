Mladić otišao s Hitne u Zadru i 20-ak minuta kasnije preminuo. Istražuju je li bilo propusta

Mirza Čengić, 35-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine, koji se 17. travnja, kolegama na poslu požalio na trnjenje ruke i lijeve strane tijela, preminuo je niti dvadeset minuta nakon što su mu u Zavodu za hitnu medicinu Zadarske županije (ZHMZŽ) izmjerili tlak, ocijenili da nije vitalno ugrožen i da ne zahtijeva hitno bolničko zbrinjavanje te mu savjetovali da se javi liječniku ako se stanje ne popravi nakon vikenda, piše Iva Bucić za Zadarski list.

Kobnog dana preminulog Sarajliju kolege su odvezle iz Ražanca u Zadar, i to u pravcu Hitne pomoći, no navigacija je ljude koji nisu lokalni stanovnici prvo odvela na krivu adresu, u prizemlje Poliklinike, u Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije, umjesto na Objedinjeni hitni bolnički prijem OB Zadar.

U Zavodu za hitnu medicinu izmjeren mu je tlak, te mu je dana uputa da se javi u lokalnu ambulantu ako mu se stanje ne popravi. No, stanje ne da nije bilo bolje nego je mladi čovjek preminuo dvadeset minuta nakon što ga je liječnik otpustio.

Mirza je preminuo pred Ražancem, a na sprovod u Sarajevu su otišli kolege i vlasnik kafića koji su potreseni smrću kolege kojeg opisuju kao veselu i simpatičnu osobu te vrijednog radnika.

V.d. ravnatelja ZHMZŽ-a Mladen Oluić kratko je komentirao tragediju.

- S obzirom na to da je postupak nadzora u tijeku, u ovom trenutku ne možemo iznositi detaljne informacije o okolnostima događaja niti o eventualnim preliminarnim nalazima. Po završetku nadzora javnost će biti pravovremeno obaviještena o svim relevantnim činjenicama - rekao je.