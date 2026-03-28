Obavijesti

News

Komentari 2
U 87. GODINI

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Preminuo Henry C. Lee, čovjek koji je pomagao identificirati žrtve u Domovinskom ratu...
Foto: UNIVERSITY OF NEW HAVEN

Nakon kraće bolesti, u 87. godini života preminuo je Henry C. Lee, jedan od najutjecajnijih forenzičara suvremenog doba i dugogodišnji suradnik hrvatskih stručnjaka. Tijekom više od pet desetljeća karijere sudjelovao je u rješavanju više od 8.000 forenzičkih slučajeva u Sjedinjenim Američkim Državama i u ukupno 46 zemalja.

Lee je u SAD emigrirao 1965. godine. Magistrirao je forenzičke znanosti na John Jay College of Criminal Justice, a doktorirao biokemiju na New York University 1975. Od 1979. do 2000. vodio je Forenzički laboratorij državne policije savezne države Connecticut, dok ga je 1998. tadašnji guverner John G. Rowland imenovao ministrom sigurnosti te savezne države.

Zbog doprinosa razvoju forenzičkih metoda često je bio nazivan "modernim Sherlockom Holmesom". Njegov rad bio je prikazan u brojnim filmovima i televizijskim serijama, uključujući i popularne CSI formate. Sudjelovao je u analizama i istragama niza najpoznatijih slučajeva u suvremenoj američkoj povijesti, među kojima su ubojstvo predsjednika John F. Kennedy, slučaj O. J. Simpson, ubojstvo JonBenét Ramsey, snajperski napadi u Washingtonu, D.C., smrt Vincent Foster te istrage povezane s Napadi 11. rujna 2001.. Također je bio savjetnik glavnog državnog odvjetnika Narodne Republike Kine.

Institucije diljem svijeta nose njegovo ime, uključujući Henry C. Lee Institute of Forensic Science u SAD-u i Dr. Henry C. Lee Museum of Forensic Investigation u Kini.

Na poziv Dragan Primorac, Lee se 1994. pridružio timu hrvatskih forenzičara iz KBC-a Split, među kojima su bili Šimun Anđelinović i Marija Definis Gojanović. U suradnji s američkim stručnjacima, uključujući Michael Baden i Moses Schanfield, sudjelovao je u identifikaciji žrtava masovnih grobnica u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.

Zajedno s Primorcem i suradnicima autor je znanstvenog rada koji je prvi u svijetu opisao uspješnu identifikaciju skeletnih ostataka iz masovnih grobnica primjenom analize DNA. Rad je objavljen u časopisu Journal of Forensic Sciences, službenom glasilu American Academy of Forensic Sciences.

Za doprinos razvoju hrvatske forenzike i identifikaciji žrtava Domovinski rat, Lee je 2005. odlikovan Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske, dok mu je Sveučilište u Splitu 2010. dodijelilo počasni doktorat.

Prema izjavi Primorca, Lee je od početka sudjelovao u procesima identifikacije žrtava Domovinskog rata, a njegova svjedočenja pred Kongresom SAD-a i drugim institucijama bila su značajna za međunarodno utvrđivanje činjenica o ratu.

Šira američka javnost upoznata je s posljedicama rata u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini kroz dokumentarni serijal "Heroes of Hope", snimljen nakon posjeta američke televizije WTNH Channel 8. Tijekom snimanja prikazani su postupci identifikacije žrtava, svjedočanstva obitelji nestalih i iskazi o ratnim zločinima.

Godine 2023., Leejeva supruga Xiaoping Jiang objavila je roman "Pucanj u Hrvatskoj", inspiriran stvarnim događajima i radom međunarodnog forenzičkog tima na identifikaciji žrtava i prikupljanju dokaza za Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju. Djelo je prevedeno na više jezika i izazvalo međunarodni interes. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
