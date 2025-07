Preminuo je legendarni kolumnist Milan Ivkošić

Nakon duge i bogate karijere, preminuo je novinar Milan Ivkošić u 79. godini, prenosi Večernji list.

Rođen je u katoličkoj obitelji u Zmijavcima kraj Imotskoga 23. srpnja 1947. godine. Svoju karijeru započeo je početkom 1970-ih u Tjednom listu omladine (TLO), nakon što je 1975. diplomirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Već tada je bilo jasno da se rađa novinar koji se ne boji izreći vlastiti stav, što će postati njegovim zaštitnim znakom tijekom cijele karijere koja je obilježila nekoliko desetljeća medijske scene u Hrvatskoj.

Zagreb: Promocija knjige Milana Ivkoši?a Podanici s Gri?a i Pantov?aka | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Njegov profesionalni put neraskidivo je vezan za Večernji list, kuću u koju je stigao 1978. godine na mjesto redaktora, nakon kraćeg rada u VUS-u. U Večernjaku je prošao gotovo sve stepenice, od urednika kulturne rubrike (1993.-1995.) do zamjenika glavnog urednika 1990. godine te urednika tjednog priloga Kulturni obzor. No, Ivkošić nije bio samo novinski čovjek; njegov analitički duh pronalazio je put do čitatelja i kroz druge medije. Od 1979. do 1986. pisao je zapažene kolumne o književnosti u Startu i Svijetu, a o radiju i jezičnim pitanjima u Studiju. Njegova urednička ruka osjetila se i u listovima poput Hrvatskog prava (1991.) i tjednika Hrvatski obzor (1994.-1995.), čime je potvrdio svoj status svestranog i utjecajnog medijskog djelatnika.