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preživio Auschwitz i nacistički progon

Jehuda Widawski umro u 107. godini u Izraelu, bio je najstariji koji je preživio Holokaust

Piše HINA,
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Jehuda Widawski umro u 107. godini u Izraelu, bio je najstariji koji je preživio Holokaust
Foto: ilustracija/Canva
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U ponedjeljak su izraelski mediji izvijestili o smrti Jehude Aharona Widawskog, preživjelog Holokausta i najstarijeg čovjeka na svijetu, koji je preminuo u nedjelju u Izraelu u 107. godini.

Jehuda Aharon Widawski, koji je bio poznat kao najstarija osoba koja je preživjela Holokaust, preminuo je u Izraelu u 107. godini, izvijestili su u ponedjeljak izraelski mediji i Memorijalni centar Auschwitz-Birkenau. Widawski, rođen u Poljskoj 1919. godine, preminuo je u nedjelju, prema navodima Memorijalnog centra Auschwitz-Birkenau i nekoliko izraelskih medija.

Izraelski predsjednik Isaac Herzog izrazio je sućut Widawskijevoj "divnoj obitelji". Widawski je, između ostalog, preživio koncentracijski logor Auschwitz. Veliki dio njegove obitelji ubijen je tijekom nacističke vladavine. U Izrael je imigrirao 1950. godine.

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Od 1978. godine sudjelovao je u obnovi židovskih grobova u Poljskoj. Također je pomogao u identifikaciji i obilježavanju više od tri tisuće grobova, stoji u priopćenju Memorijalnog centra Auschwitz-Birkenau. Izraelski predsjednik izjavio je na platformi X kako je Widawskijev život "izvanredno svjedočanstvo pobjede života, sjećanja i obnove".

Nacisti su tijekom Holokausta u Europi ubili oko šest milijuna Židova. Relevantna državna agencija izvijestila je u travnju da u Izraelu još uvijek živi oko 109 tisuća osoba koje su preživjele Holokaust. 

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