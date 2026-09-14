Jehuda Widawski umro u 107. godini u Izraelu, bio je najstariji koji je preživio Holokaust

Jehuda Aharon Widawski, koji je bio poznat kao najstarija osoba koja je preživjela Holokaust, preminuo je u Izraelu u 107. godini, izvijestili su u ponedjeljak izraelski mediji i Memorijalni centar Auschwitz-Birkenau. Widawski, rođen u Poljskoj 1919. godine, preminuo je u nedjelju, prema navodima Memorijalnog centra Auschwitz-Birkenau i nekoliko izraelskih medija.

Izraelski predsjednik Isaac Herzog izrazio je sućut Widawskijevoj "divnoj obitelji". Widawski je, između ostalog, preživio koncentracijski logor Auschwitz. Veliki dio njegove obitelji ubijen je tijekom nacističke vladavine. U Izrael je imigrirao 1950. godine.

Od 1978. godine sudjelovao je u obnovi židovskih grobova u Poljskoj. Također je pomogao u identifikaciji i obilježavanju više od tri tisuće grobova, stoji u priopćenju Memorijalnog centra Auschwitz-Birkenau. Izraelski predsjednik izjavio je na platformi X kako je Widawskijev život "izvanredno svjedočanstvo pobjede života, sjećanja i obnove".

Nacisti su tijekom Holokausta u Europi ubili oko šest milijuna Židova. Relevantna državna agencija izvijestila je u travnju da u Izraelu još uvijek živi oko 109 tisuća osoba koje su preživjele Holokaust.