Erich von Daeniken

Preminuo pisac koji je tvrdio kako su vanzemaljci pomogli graditi Stonehenge, piramide...

Piše HINA,
Preminuo pisac koji je tvrdio kako su vanzemaljci pomogli graditi Stonehenge, piramide...
Napisao je 55 knjiga, među kojima je i "Bogovi su bili astronauti". Prodane su u gotovo 70 milijuna primjeraka u svijetu i prevedene na 32 jezika...

Admiral

Švicarski pisac, popularnoznanstveni autor i ufolog Erich von Daeniken, koji je pridonio popularizaciji ideje po kojoj su Zemlju u dalekoj prošlosti posjetili vanzemaljci kako bi pomogli postaviti temelje ljudske civilizacije, umro je u dobi od 91. godine.

Švicarski mediji, među kojima i nacionalna televizija SRF, izvijestili su o njegovoj smrti, a na njegovoj internetskoj stranici stoji da je umro u subotu 10. siječnja. 

Gotovo punih 50 godina Von Daeniken je tvrdio da su vanzemaljci oblikovali razvoj ljudske civilizacije i za sobom ostavili tisuće fascinantnih zdanja.

Premda su njegove teorije i danas kontroverzne među povjesničarima, znanstvenicima i kolegama piscima, djela su mu i danas vrlo popularna. 

Napisao je 55 knjiga, među kojima je i "Bogovi su bili astronauti". Prodane su u gotovo 70 milijuna primjeraka u svijetu i prevedene na 32 jezika. Strelovitom se brzinom proslavio i u Sjedinjenim Državama, osobito nakon tv-emisije ‘In Search of Ancient Astronauts’ (‘U potrazi za drevnim astronautima’) koja se temeljila na njegovoj prvoj knjizi ‘Sjećanja na budućnost’.

Istodobno je sudjelovao u brojnim filmskim i televizijskim produkcijama, a napisao je i brojne članke i kompilacije. Njegovu istraživačku organizaciju ‘A.A.S.R.A’ (‘Archaeology, Astronautics & SETI Research Association’) čine i amateri i akademici svih profila.

Von Daeniken se istaknuo svojom knjigom "Kočija Bogova?" iz 1968. godine u kojoj tvrdi da su građevine poput piramida drevnog Egipta, britanskog Stonehengea i peruanskih Naskanskih linija, golemih crteža na tlu pustinjskog platoa u istoimenoj pokrajini Nazca, prenapredne za svoje vrijeme te su trebale pomoć izvana.

"Po mojem mišljenju drevne strukture su napravili ljudi, a ne izvanzemaljci, ali su ih izvanzemaljci vodili i navodili, davši im potrebno znanje kako to realizirati", kaže von Daeniken u videu na svome YouTube kanalu.

Von Daeniken je tvrdio da drevne religije, mitovi i umjetnost sadrže dokaze da su prije tisućljeća preci modernih ljudi uspostavili kontakt s naprednim izvanzemaljskim bićima koja su im se činila božanskima i omogućila im napredak. Jednog dana, smatrao je von Daeniken, ta će se bića vratiti na Zemlju.

