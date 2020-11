'Premium program' ove godine bogatiji i kreativniji u izboru kanala komunikacije s publikom

Kroz projekt će se sajamske aktivnosti preseliti online od 10. do 15. studenoga, a više od 120 knjižara diljem Hrvatske nudit će knjige s popustima od 20 do čak 90 posto.

<p>Projekt <strong>Zajednice nakladnika i knjižara HGK</strong> pod nazivom<a href="https://knjigasvimaisvuda.znk.hr/" target="_blank"><strong> Knjiga svima i svuda </strong></a>omogućit će ljubiteljima pisane riječi, koji su ove godine zbog epidemiološke situacije ostali zakinuti za najveći domaći sajam knjiga, priliku da ipak kupe omiljene naslove po akcijskim cijenama.</p><p>Ali, projekt „Knjiga svima i svuda“ nisu samo popusti i prodaja knjiga.</p><p>I u ovu akciju, Zajednica nakladnika i knjižara HGK <strong>uklopila je kulturni program</strong> kojeg svake godine organizira za vrijeme trajanja Interlibera, a pod imenom - <a href="http://knjigasvimaisvuda.znk.hr/premium-program" target="_blank"><strong>PREMIUM PROGRAM</strong></a>.</p><p>Ovogodišnji se, <strong>uglavnom</strong>,<strong> odvija na daljinu </strong>i to većinom<strong> na Trećem programu HRTa</strong>, dok se manji dio organizira uživo i to u Knjižnici Grada Zagreba 'Marija Jurić Zagorka' i to u suradnji s hrvatskim P.E.N. centrom.</p><p>Osim na HRTu, program će biti dostupan i preko <strong><a href="https://www.youtube.com/channel/UCvvyzfRBul9jb1DTo9uxqrA?view_as=subscriber" target="_blank">ZNK YouTube</a></strong> kanala kao i na stranicama 24 sata i Expressa. No, prije toga će tri nova formata imati premijeru na HRT3.</p><p>Središnji format<strong> Hitno, preporučeno: knjiga</strong> u polasatnom trajanju će, u vidu klasične književne promocije u kojoj sudjeluje autor, moderator i predstavljač ili više njih, predstaviti prozne novitete. Bit će to romani koji još nisu imali značajnije TV predstavljanje niti zagrebačke promocije - <strong>Sinovi, kćeri</strong> Ivane Bodrožić,<strong> Mladenka kostonoga </strong>Želimira Periša, <strong>Devet života gospođe Adele Nade Gašić </strong>i<strong> Putujuće kazalište </strong>Zorana Ferića. U istom formatu bit će predstavljena i publicistička knjiga povjesničara Miroslava Akmadže <strong>Franjo Kuharić: kardinal i vlast</strong> i strip autor, Danijel Žeželj, sa svojom <strong>Fractaliom</strong>, posvećenoj Van Goghu.</p><p>Za ovu priliku patentiran je i kratki format <strong>Zona ozon</strong>a koji predstavlja <strong>sedam suvremenih pjesnika</strong> kratkim uvodom i poezijom u njihovoj izvedbi u trajanju od nekoliko minuta i tako bogati arhivu snimaka autora koja je upotrebljiva u različitim situacijama, od festivalskih, do promotivnih, za TV kalendar ili pak u <em>monografske </em>svrhe. Tako su, uz kratak uvod predstavljača, snimljeni i arhivirani: <strong>Monika Herceg, Alen Brlek, Dorta Jagić, Miroslav Kirin, Žarko Jovanovski, Evelina Rudan i Marko Tomaš</strong>.</p><p>Treći format je <strong>Mali odmor </strong>koji traje, kao što mu ime kaže, pet minuta, a<strong> predstavlja slikovnice </strong>u terminu nakon završene TV škole. U njemu će biti <strong>predstavljene slikovnice kao zajednički rad pisaca i ilustratora</strong>, i baš će se inzistirati na kreativnoj suradnji i međuigri. U parovima će tako nastupiti <strong>Mladen Kopjar i Davor Pavelić, Roman Simić i Manule Šumberac, Silvija Šestio i Vanda Čižmek, dvije Jelene, Pervan i Brezovec</strong>.</p><p>Zaključna, r<strong>etrospektivna emisija </strong>će prikazati još predstavljanja knjiga koje će integralno biti prikazane na <a href="https://www.youtube.com/channel/UCvvyzfRBul9jb1DTo9uxqrA?view_as=subscriber" target="_blank">YouTube kanalu ZNK</a>.</p><p>Na istom kanalu će se pojaviti i dva programa koja ZNK ostvaruje <strong>u suradnji s hrvatskim P.E.N. centrom</strong>, predstavljanje roman nagrađenog NIN-ovom nagradom „<strong>Pas i kontrabas</strong>“ Saše Ilića i predstavljanje dragocjenog prevoditelja s hrvatskog na engleski i znalca književnosti, <strong>Willa Firtha</strong>, koji će sudjelovati i <strong>u predstavljanju sabranih djela Bekima Sejranovića</strong>.</p><p>Naravno, ovo ni izbliza nije sav Premium program, zato, <strong>pratite platformu Knjiga svima i svuda i njezine ekstenzije</strong>, uključite se u multišering svojim stranicama i FBookom,<strong> učinimo da knjiga bude dostupna svima i svuda</strong>, što je i agenda platforme.</p><p>Raspored programa dostupan je <strong><a href="https://knjigasvimaisvuda.znk.hr/premium-program" target="_blank">ovdje</a></strong> .</p><p> </p><p> </p>