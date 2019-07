Premlatili konobara u Slatini, policija je prijavila 6 napadača

Virovitička policija utvrdila je kako su konobara (23) u slatinskom kafiću Royal premlatila šestorica mladića, stara od 19 do 30 godina. Protiv njih su podnijeli kaznene prijave zbog teških tjelesnih ozljeda i sudjelovanja u tučnjavi. Za to im prijeti do tri godine zatvora.

Podsjetimo, tučnjava je bila 30. lipnja između 4 i 4:30 sati. Pretučeni konobar je nakon objave šokantne snimke s nadzornih kamera za 24sata ispričao kako je izbio incident.

- Grupa mladića koja je slavila rođendan počela je zviždati za mnom. Odgovorio sam im da nisam pas da reagiram na fućkanje. To je bio povod da mi u glavu doleti pepeljara. Potom su me okružili i počeli batinati. Jedan mi je s leđa razbio bocu žestokog pića na glavi. Nisu birali čime će me udarati. Najviše me smetalo pasivno ponašanje vlasnika kluba koji se šetao lokalom te ih molio da prestanu umjesto da ih energično spriječi - rekao nam je konobar s još vidljivim ozljedama na licu.

Nakon osam minuta batinanja klonuo je na stol. Vlasnik ga je izveo iz lokala i smjestio u kola Hitne koja su ga odvezla u bolnicu. U noćnom klubu radio je tri tjedna i kaže da se na posao ne misli vraćati.