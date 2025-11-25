Obavijesti

TOMAŠEVIĆ O KAOSU

'Premosnica' na Slavonskoj do kraja tjedna: 'Olakšat će stanje, cilj da se Vjesnik što prije sruši'

Piše Iva Tomas, HINA,
Zagreb: Oko Vjesnika radovi i gužve | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Osim toga, kazao je i da ako Nastavni zavod za hitnu medicinu ili policija pošalju zahtjev za dodatan koridor kako bi lakše prolazili kroz gužvu, uz to će i napraviti

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević na konferenciji u utorak osvrnuo se na rušenje Vjesnika i prometni kolaps. Podsjetio je kako su cijeli prošli tjedan radili na prometnoj alternativi križanju Slavonske avenije i Savske ceste, prenosi tportal.

- S obzirom na to da radovi idu prema planu, očekujem da ćemo do kraja tjedna imati tu premosnicu, odnosno proširenje za još dvije trake tog sjevernog kolnika Slavonske, kako bismo imali dvije trake i u smjeru istoka i zapada. To će olakšati stanje, ali neće u potpunosti zamijeniti podvožnjak na Slavonskoj. Za jednu trećinu će propusnost i dalje biti manja - rekao je Tomašević na početku

Dodao je i kako im je kao gradu u interesu da država što prije sruši neboder koji se mora srušiti - kako kažu statičari, zbog prometa i sigurnosti.

Potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva Branko Bačić je nakon sastanka sa stručnjacima s Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta rekao da je izgledno da će se neboder Vjesnika rušiti postupkom miniranja što bi, kako je najavio, moglo biti vrlo brzo.

Tomašević je na konferenciji rekao da im je kao Gradu bitno i to što će biti na toj lokaciji jer je riječ o jednoj od najvažnijih lokacija u gradu.

- Itekako smo zainteresirani na koji način će tamo niknuti nova građevina i kompleks, kazao je te dodao da će i dalje komunicirati s državom o svim tim temama.

Upitan hoće li miniranje dodatno opteretiti promet, odgovorio je da će biti kao prije kad se podvožnjak pusti u promet, "a to nije odluka koju Grad može donijeti. To će biti kada prestane prijetnja koju trenutno neboder Vjesnika predstavlja", naglasio je.

- Budući da po nalazu statičara može doći do urušavanja zgrade, jasno je da se ne može pustiti promet u podvožnjaku jer bi to ugrozilo živote ljudi. Kada bi došlo do samourušavanja zgrade, to bi se dogodilo u roku nekoliko sekundi. Nije moguće zatvoriti promet prije, nema upozorenja, jednostavno zbog sigurnosti ljudi podvožnjak nije moguće otvoriti sve dok se ne ukloni prijetnja, a uklanjanje prijetnje je uklanjanje zgrade, kazao je.

Osim toga, kazao je i da ako Nastavni zavod za hitnu medicinu ili policija pošalju zahtjev za dodatan koridor kako bi lakše prolazili kroz gužvu, uz to će i napraviti. Ipak, Tomašević smatra da će se do kraja tjedna smanjiti gužva nakon uspostavljanja premosnice i nove prometne regulacije.

