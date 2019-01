Prenosio imovinu: Slovenac u Zadru utajio 1,3 mil. kn poreza

Zadarski policajci Odjela gospodarskog kriminaliteta sumnjiče državljanina Slovenije (58) za počinjenja više kaznenih djela iz domene gospodarskog kriminaliteta.

Nakon krim istrage utvrdili su da je on u kolovozu 2017. godine kao vlasnika i direktora više trgovačkih društava registriranih u Zadarskoj županiji prenio imovinu jednog društva koja se sastojala od dva skupocjena broda na svoje drugo društvo, a da to nije prikazao u poslovnim knjigama, niti je na to obračunao porez na dodanu vrijednost.

Sumnjiče ga i da je tijekom 2017. godine krivotvorio poslovnu dokumentaciju društva i neistinito prikazao poslovne odnose između svoja dva društva, iako je znao da do poslovnih odnosa nije došlo niti da je došlo do bilo kakve isporuke. Temeljem tako neistinitih podataka od nadležne porezne uprave je zatražio povrat pretporeza.

Dakle sumnjiči ga se da je prenio imovinu na novoosnovana društva, neistinito vodio poslovne knjige i poreznoj upravi dostavio neistinite podatke, čime je sebi pribavio izravnu imovinsku korist u iznosu od 1.299.000,00 kuna, za koji iznos je oštetio društvo koje je zastupao. Isto tako proračunu Hrvatske pričinjena je izravna šteta u iznosu od 371,625,00 kuna po osnovi poreza na dodanu vrijednost.

Protiv 58-godišnjaka je Županijskom državnom odvjetništvu u Zadru podnesena kaznena prijava radi počinjenja kaznenih djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju, utaje poreza ili carine i krivotvorenja službene ili poslovne isprave.