Preokret: Ministarstvo je preko noći našlo 4 zaposlena vozača!

Nakon što smo objavili tekst u kojem smo upozorili da je zapošljavanje vozača na ugovor o djelu protuzakonito, došlo je do velikog preokreta. U Ministarstvu poljoprivrede su „pronašli“ preko noći četiri vozača koja su zaposlena na neodređeno?!

Sve je počelo kada je uhićen Blaž Curić, kum Milijana Brkića i jedan od vozača ministra poljoprivrede Tomislava Tolušića. USKOK ga tereti da je pokušao srušiti tajnu istragu protiv Franje Varge.

Tada je otkriveno da je Curić kao umirovljeni branitelj radio na ugovor o djelu. Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika(SDLSN) je upozorio da Tolušić krši zakon jer vozači i svi ostali namještenici ne smiju biti zaposleni na ugovor o djelu.

Zato smo pitali je li Curić jedini na ugovor o djelu, što bi značilo da se zbog njega svjesno kršio zakon.

Zbog Odluke Vlade o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave te stručnim službama i uredima Vlade Republike Hrvatske svi vozači su radili na ugovor o djelu, pa tako i Blaž Curić – glasio je jučerašnji odgovor Ministarstva poljoprivrede.

'Možemo ih angažirati na ugovor o djelu'

Dakle, svi vozači bi trebali bit zaposleni po ugovoru o djelu. Iako Ministarstvo tvrdi da mogu angažirati na taj način vozače, Siniša Kuhar iz SDLSN-a je objasnio da ne mogu.

- Zapošljavanje namještenika, a vozači spadaju u tu kategoriju zaposlenika, se u državnoj službi ne može provoditi putem ugovora o djelu. Naime, članak 3. stavak 5. Zakona o državnim službenicima izrijekom navodi da se iznimno, ovisno o organizaciji i potrebama službe, pomoćno-tehnički poslovi mogu povjeriti vanjskim pružateljima usluga u skladu s propisima o javnoj nabavi, uz prethodnu procjenu sigurnosnih rizika i financijske isplativosti. Budući da se propisi o javnoj nabavi odnose na pravne, a ne fizičke osobe, citirana odredba Zakona o državnim službenicima priječi angažiranje fizičkih osoba za obavljanje pomoćno-tehničkih poslova putem ugovora o djelu. Odluka o zabrani novog zapošljavanja predviđa mogućnost zapošljavanja namještenika temeljem odobrenja Vlade, kada se to ne može osigurati povjeravanjem poslova vanjskim pružateljima usluga, ali to znači da ih se treba zaposliti na određeno ili neodređeno vrijeme, sukladno Zakonu o državnim službenicima, a ne na ugovor o djelu. Također, kada bi to i bilo moguće, poslovi vozača se obavljaju na način koji ima karakter radnog odnosa, jer vozači posao obavljaju po nalogu poslodavca, u radno vrijeme, na sredstvima (vozilima) poslodavca i za to dobivaju redovnu mjesečnu plaću i takvo njihovo obavljanje po ugovoru o djelu zapravo predstavlja prikriveni radni odnos – detaljno je opisao Kuhar zašto Tolušić krši zakon.

A onda, danas, preokret.

Drugi sugovornici iz Ministarstva poljoprivrede su nam rekli da nije točno da su svi vozači zaposleni na ugovor o djelu.

- Mislim da su to rekli kako Brkićev privedeni kum ne bi iskakao od ostalih. Postoje stalno zaposleni vozači, Brkićev kum Curić je bio iznimka – kaže nam taj sugovornik.

Na dva natječaja zaposlili četvero

Dobili smo i odluku o zapošljavanju vozača ovog ljeta. Kada smo zatim poslali novi upit Ministarstvu poljoprivrede, dobili smo odgovor da se jučer ipak radilo o pogrešci.

Iz Ureda ministra su nam objasnili da su zaista svi vozači do početka godine bili zaposleni na ugovor o djelu, a onda su na dva natječaja, zaposlena četvorica od ukupno njih šest. S Curićem je raskinut ugovor nakon uhićenja, pa je ostao još samo jedan zaposleni na ugovor o djelu.

- Nemamo što skrivati, dogodila se greška u provjeri s kadrovskom službom. Nije Curić jedini koji je imao ugovor o djelu – dobili smo neslužbeno obrazloženje iz Ministarstva.

Tko je posljednji vozač koji radi na ugovor o djelu, nisu htjeli otkriti.