Preokret nakon sankcija: Nafta u Srbiju stiže preko JANAF-a, NIS pokreće rafineriju u Pančevu

Nakon višemjesečne obustave proizvodnje, Rafinerija nafte Pančevo uskoro bi trebala ponovno početi s radom. Kompanija NIS ugovorila je uvoz prvih količina sirove nafte preko Jadranskog naftovoda (JANAF), a prve isporuke očekuju se već tijekom sljedećeg tjedna, prenosi Telegraf.

Iz NIS-a su priopćili kako, sukladno dinamici isporuke, planiraju započeti startne aktivnosti u rafineriji, uz najavu uvoza dodatnih količina sirove nafte.

Podsjetimo, rad rafinerije u Pančevu obustavljen je početkom prosinca prošle godine zbog nedostatka sirove nafte za preradu, što je bila posljedica sankcija koje je Ministarstvo financija Sjedinjenih Američkih Država uvelo kompaniji NIS.

Situacija se promijenila nakon što je američki Ured za kontrolu strane imovine (OFAC) 31. prosinca 2025. izdao posebnu licencu kojom je NIS-u omogućeno privremeno obavljanje operativnih aktivnosti do 23. siječnja ove godine. Licenca uključuje ponovno pokretanje rafinerijske prerade, uvoz sirove nafte te provođenje transakcija nužnih za sigurnost opskrbe i tehničko održavanje.

Ako se isporuke budu odvijale prema planu, proizvodnja u pančevačkoj rafineriji mogla bi biti obnovljena već idućih dana.