Obavijesti

News

Komentari 3
Nakon zastoja

Preokret nakon sankcija: Nafta u Srbiju stiže preko JANAF-a, NIS pokreće rafineriju u Pančevu

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: < 1 min
Preokret nakon sankcija: Nafta u Srbiju stiže preko JANAF-a, NIS pokreće rafineriju u Pančevu
Foto: 24sata

Iz NIS-a su priopćili kako, sukladno dinamici isporuke, planiraju započeti startne aktivnosti u rafineriji, uz najavu uvoza dodatnih količina sirove nafte

Admiral

Nakon višemjesečne obustave proizvodnje, Rafinerija nafte Pančevo uskoro bi trebala ponovno početi s radom. Kompanija NIS ugovorila je uvoz prvih količina sirove nafte preko Jadranskog naftovoda (JANAF), a prve isporuke očekuju se već tijekom sljedećeg tjedna, prenosi Telegraf.

Iz NIS-a su priopćili kako, sukladno dinamici isporuke, planiraju započeti startne aktivnosti u rafineriji, uz najavu uvoza dodatnih količina sirove nafte.

Podsjetimo, rad rafinerije u Pančevu obustavljen je početkom prosinca prošle godine zbog nedostatka sirove nafte za preradu, što je bila posljedica sankcija koje je Ministarstvo financija Sjedinjenih Američkih Država uvelo kompaniji NIS.

SAD ODOBRIO Janaf spreman odmah opskrbiti naftom rafineriju u Pančevu
Janaf spreman odmah opskrbiti naftom rafineriju u Pančevu

Situacija se promijenila nakon što je američki Ured za kontrolu strane imovine (OFAC) 31. prosinca 2025. izdao posebnu licencu kojom je NIS-u omogućeno privremeno obavljanje operativnih aktivnosti do 23. siječnja ove godine. Licenca uključuje ponovno pokretanje rafinerijske prerade, uvoz sirove nafte te provođenje transakcija nužnih za sigurnost opskrbe i tehničko održavanje.

Ako se isporuke budu odvijale prema planu, proizvodnja u pančevačkoj rafineriji mogla bi biti obnovljena već idućih dana.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Klan Petrač uskoro iza rešetaka: Hrvoje dobio odgodu zbog leđa, Novica za par dana u Remetincu
AFERA MIKROSKOPI

Klan Petrač uskoro iza rešetaka: Hrvoje dobio odgodu zbog leđa, Novica za par dana u Remetincu

Hrvoje, Nikola i Novica Petrač te Saša Pozder nagodili su se s Uskokom u aferi Mikroskopi. Svi će uskoro na odsluženje kazni u kaznionice diljem Hrvatske
Tužna ispovijest sestre ubijene Romine V.: 'Povjerila se mami da joj je uz Frana nelagodno'
FEMICID U RIJECI

Tužna ispovijest sestre ubijene Romine V.: 'Povjerila se mami da joj je uz Frana nelagodno'

Rominu V. (22) prije mjesec dana u Rijeci ubio je Fran B. (24) • Njihov odnos, kaže sestra, Romina nije doživljavala ozbiljno • Sestra uputila i pismo javnosti: ‘Zaštitite žene!’
VIDEO Šokantni detalji. Vlasnica švicarskog kluba s blagajnom bježala dok su deseci gorjeli?
SMRTONOSNI POŽAR

VIDEO Šokantni detalji. Vlasnica švicarskog kluba s blagajnom bježala dok su deseci gorjeli?

Istraga o tragediji u Crans-Montani usredotočila se na vlasnicu Jessicu Moretti, koju nadzorne kamere navodno prikazuju kako bježi iz plamenom zahvaćenog lokala

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026