Preokret u Busanu. Što znači susret Trumpa i Xija u Busanu za svjetsku ekonomiju?

Nakon mjeseci eskalirajućeg trgovinskog rata koji je uzdrmao globalna tržišta, sastanak američkog predsjednika Donalda Trumpa i kineskog čelnika Xi Jinpinga u južnokorejskom Busanu donio je prijeko potrebno olakšanje. U susretu obilježenom pragmatizmom i neočekivano pomirljivim tonovima, dvojica najmoćnijih svjetskih lidera postigla su niz dogovora s ciljem deeskalacije napetosti i stabilizacije odnosa između dviju najvećih svjetskih ekonomija. Iako ovo nije sveobuhvatno rješenje, postignuto primirje predstavlja značajan korak naprijed.

Konkretni rezultati trgovinskog primirja

Sastanak, koji je Trump ocijenio s "12 od 10", rezultirao je opipljivim ekonomskim ustupcima s obje strane. Glavni ishod je smanjenje ukupne stope američkih carina na kinesku robu s 57 posto na 47 posto. Ovaj pad od deset bodova prvenstveno proizlazi iz prepolovljenja carina uvedenih zbog navodne kineske uloge u krizi s fentanilom. Trump je potvrdio da će se te carine smanjiti s 20 posto na 10 posto nakon što se Xi obvezao na "vrlo naporan rad" u suzbijanju lanaca opskrbe prekursorima za smrtonosni opioid.

Foto: Evelyn Hockstein

Rijetki metali

Kina je pristala na jednogodišnje odgađanje primjene izvoznih ograničenja na rijetke zemne metale, ključne komponente za proizvodnju svega, od magneta za električna vozila i vjetroturbina do napredne vojne opreme. "Postigli smo dogovor. Sada ćemo svake godine ponovno pregovarati," izjavio je Trump, dodajući kako se nada da će "blokade nestati iz našeg rječnika". Ovaj potez donosi olakšanje globalnim industrijama koje su se našle pod pritiskom zbog kineske gotovo monopolske pozicije.

Poljoprivreda: Na veliko zadovoljstvo američkih farmera, Kina se obvezala na trenutačni nastavak kupnje američke soje. Prekid kupnje bio je bolna točka za američki poljoprivredni sektor, ključnu izbornu bazu predsjednika Trumpa. Iako je prva narudžba od 180.000 tona simbolična u usporedbi s prijašnjim količinama, ona predstavlja važnu gestu dobre volje.

Budući susreti: Lideri su dogovorili i daljnje jačanje komunikacije. Trump je najavio posjet Kini u travnju sljedeće godine, dok se Xijev uzvratni posjet Sjedinjenim Državama očekuje nakon toga.

Diplomatska igra i "G-2" retorika

Osim ekonomskih dogovora, sastanak je bio značajan i zbog svoje "optike". Trump, poznat po svom abrazivnom stilu, pokazao je neuobičajenu dozu poštovanja prema kineskom kolegi, nazivajući ga "prijateljem" i "velikim vođom velike zemlje". Iako je u šali dodao da je Xi "vrlo tvrd pregovarač", cjelokupni ton bio je usmjeren na smirivanje tenzija.

Foto: Evelyn Hockstein

Posebno je znakovita bila Trumpova upotreba termina "G-2" za opisivanje sastanka, čime je implicitno priznao status Kine kao ravnopravne globalne sile, rame uz rame sa Sjedinjenim Državama. Za Peking, koji godinama teži takvom priznanju, ovo predstavlja veliku simboličnu pobjedu. Xi je, sa svoje strane, uzvratio pohvalama na račun Trumpovih mirovnih inicijativa, pokazujući obostranu spremnost na diplomatsku suzdržanost. Kako prenosi BBC, ovaj susret mogao bi "resetirati globalizaciju u post-Covid eri".

Što ostaje neriješeno?

Unatoč pozitivnom ishodu, analitičari upozoravaju da je ovo više pauza u sukobu nego trajno rješenje. Dogovor je transakcijski i fokusiran na rješavanje gorućih ekonomskih problema koji su nanosili štetu objema stranama. Dublja strateška pitanja, poput tehnološkog rata usmjerenog na kompanije poput Nvidije, kineskih ambicija prema Tajvanu ili pitanja ljudskih prava, ostala su po strani.

Dogovor o rijetkim zemnim metalima kupuje vrijeme Zapadu da diversificira svoje lance opskrbe, ali ne rješava temeljni problem ovisnosti o Kini. Slično tome, smanjenje carina donosi olakšanje, ali temeljna struktura trgovinskog odnosa ostaje nepromijenjena.

Susret u Busanu pokazao je da su i Trump i Xi pragmatični lideri svjesni ekonomskih realnosti. Postignuti dogovor ublažit će pritisak na globalnu ekonomiju i pružiti predah tvrtkama i potrošačima. Ipak, temeljno rivalstvo između SAD-a i Kine i dalje tinja, a budućnost njihovih odnosa ovisit će o tome hoće li se ovo primirje uspjeti pretvoriti u temelj za dugoročniju i stabilniju suradnju.