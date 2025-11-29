U listopadu 2024. godine slučaj iz Leipziga šokirao je policiju i javnost. Djevojčica (13) izbola je sestru (7). Dijete je kasnije preminulo. Nova istraživanja pokazuju tko bi mogao stajati iza svega
Preokret u istrazi. Curica iz Srbije ubila sestru jer su joj to naredili sadisti iz grupe '746'?!
Ubojstvo djevojčice iz Srbije koja je tada imala 7 godina šokiralo je istražitelje i javnost u listopadu 2024. godine u Leipzigu. Tada je policiju nazvala sestra (13) djevojčice i rekla da se 'u kući dogodilo nešto strašno'. Policija je tamo zatekla dijete s teškim ubodnim ranama od kojih je kasnije umrlo.
Policiji je djevojčica (13) rekla da je ona izbola sestru. Najnovija istraživanja, prema pisanju njemačkih medija , ukazuju na to da bi iza svega mogla stajati zloglasna grupa „764“. Riječ je o grupi koja diljem svijeta pokušava djecu i tinejdžere navesti na samoubojstva i masovne napade. U ovom konkretnom slučaju prema saznanjima FBI-ja, je jedan član sadističke grupe poznat kao „White Tiger“, za što i postoje konkretni dokazi, povezan s ubojstvom. On je, navode mediji, u chatu djevojčici (13) govorio kako znaju gdje ona i njezina obitelj žive.
- Ako ne napraviš ono što ti kažemo, sve ćemo vas ubiti - poručio je djevojčici, navodi Der Spiegel. Tužitelji u Leipzigu zasad ne žele komentirati ove navode.
