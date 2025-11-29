Obavijesti

News

STRAVA U AUSTRIJI

Preokret u istrazi. Curica iz Srbije ubila sestru jer su joj to naredili sadisti iz grupe '746'?!

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Preokret u istrazi. Curica iz Srbije ubila sestru jer su joj to naredili sadisti iz grupe '746'?!
Foto: SEBASTIAN WILLNOW/DPA

U listopadu 2024. godine slučaj iz Leipziga šokirao je policiju i javnost. Djevojčica (13) izbola je sestru (7). Dijete je kasnije preminulo. Nova istraživanja pokazuju tko bi mogao stajati iza svega

Ubojstvo djevojčice iz Srbije koja je tada imala 7 godina šokiralo je istražitelje i javnost u listopadu 2024. godine u Leipzigu. Tada je policiju nazvala sestra (13) djevojčice i rekla da se 'u kući dogodilo nešto strašno'. Policija je tamo zatekla dijete s teškim ubodnim ranama od kojih je kasnije umrlo.

Policiji je djevojčica (13) rekla da je ona izbola sestru. Najnovija istraživanja, prema pisanju njemačkih medija , ukazuju na to da bi iza svega mogla stajati zloglasna grupa „764“. Riječ je o grupi koja diljem svijeta pokušava djecu i tinejdžere navesti na samoubojstva i masovne napade. U ovom konkretnom slučaju prema saznanjima FBI-ja, je jedan član sadističke grupe poznat kao  „White Tiger“, za što i postoje konkretni dokazi, povezan s ubojstvom. On je, navode mediji, u chatu djevojčici (13) govorio kako znaju gdje ona i njezina obitelj žive.

- Ako ne napraviš ono što ti kažemo, sve ćemo vas ubiti - poručio je djevojčici, navodi Der Spiegel. Tužitelji u Leipzigu zasad ne žele komentirati ove navode. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Užas na istoku Hrvatske: Uhitili odgojiteljicu iz vrtića! Širila je snimke dječje pornografije?
RODITELJI U STRAHU

Užas na istoku Hrvatske: Uhitili odgojiteljicu iz vrtića! Širila je snimke dječje pornografije?

Iz grada osnivača potvrdili su da je početkom mjeseca uhićena jedna odgajateljica. Ono za što ju se sumnjiči je stravično...
Užas u Zagrebu! Izbodena časna sestra, prebacili je u bolnicu!
HOROR NAPAD

Užas u Zagrebu! Izbodena časna sestra, prebacili je u bolnicu!

Zagrebačka policija potvrdila nam je da je ozlijeđena žena završila u bolnici
Tajna veza Mikulića i bračnog para Šincek: Radio im je peku i onda ih je počeo tražiti i mito
BILI SU BLISKI, ALI...

Tajna veza Mikulića i bračnog para Šincek: Radio im je peku i onda ih je počeo tražiti i mito

Mikulićevo uhićenje proizašlo je iz afere s otpadom bračnog para Šincek. Bili su bliski, a onda je glavni državni inspektor počeo tražiti novac

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025