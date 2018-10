Preplaćene kamate: 'Banka će čovjeku vratiti oko 50.000 kn!'

Kako je priopćila Udruga Franak, Općinski sud u Splitu donio je 15. listopada 2018. presudu za preplaćene kamate iz kunskoga kredita, u kojoj u potpunosti prihvaća da se kolektivna presuda odnosi i na kunske kredite te zbog toga nema zastare potraživanja preplaćenih kamata.

- Zagrebačka banka će nakon pravomoćnosti te presude morati vratiti potrošaču cca. 50.000 kuna plus pripadajuće zatezne kamate uz plaćanje sudskih troškova u iznosu 11.750 kuna, a osim toga je naloženo Zabi da ne smije u nastavku otplate povećavati kamatnu stopu iznad početno ugovorenih 4,99%. To je veliko ohrabrenje za kunske i euro dužnike u kreditima s promjenjivom kamatnom stopom, koji zasad dosta sramežljivo pokreću svoje sudske postupke za vraćanje preplaćenih kamata. Još jednom jasno i glasno napominjemo – svi dužnici u euro, kunskim i CHF kreditima s promjenjivim kamatnim stopama koje su ugovorene prije 2013., imaju pravo na preplaćene kamate, ako je banka kamatne stope mijenjala naviše svojim samovoljnim vanugovornim odlukama - navode u Udruzi Franak.

Još jednom napominju da je već donesena najmanje jedna prvostupanjska presuda kojom je potvrđeno da su ništetne i valutna klauzula CHF, i odredba o promjenjivoj kamatnoj stopi, netom nakon donesene odluke VTS-a, s bitnom napomenom da se radi o kreditu koji je konvertiran.

- Osim toga, znamo za najmanje 34 pravomoćne presude kojima je presuđeno da banke moraju vratiti potrošačima preplaćene kamate i pripadajuće zatezne kamate, od čega su čak tri presude donesene nakon što je provedena konverzija CHF kredita u euro kredit na temelju tzv. Zakona o konverziji. Za to vrijeme, nekoliko stotina prvostupanjskih presuda čeka na konačnu potvrdu pravomoćnosti na županijskim sudovima. Donesena je i najmanje jedna pravomoćna presuda za preplaćene kamate iz euro kredita, o čemu smo izvijestili javnost - navode u Udruzi Franak.

Dodaju kako su zadovoljni činjenicom da je u potpunosti utvrđena sudska praksa za način vraćanja preplaćenih kamata i da nema zastare potraživanja za kamate sve do lipnja 2019. za 7 banaka, a za Sberbank do lipnja 2023., odnosno sve do lipnja 2023. za razliku tečaja za svih 8 osuđenih banaka.

- U sljedećih pola godine očekujemo i konačne pozitivne presude o sljedećim pravnim pitanjima: Pravno pitanje prava na obeštećenje nakon konverzije, pravno pitanje ništetnosti CHF ugovora, te pravno pitanje zastare potraživanja preplaćenih kamata iz euro i kunskih kredita. Pozitivnim odlukama o tim pitanjima svi potrošači ostvarit će potpunu i djelotvornu pravnu zaštitu - navode u Udruzi.

- Pozivamo sve CHF dužnike koji žele vratiti svoj novac iz banaka da se jave radi savjetovanja na mail: pravo.udrugafranak@gmail.com - zaključuju u Udruzi.

