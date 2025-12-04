Mogao bi imati saznanja o kaznenom djelu teške krađe počinjenom 3. veljače 2025. godine na području Splita
Prepoznajete li ga? Policija u Splitu ga traži zbog teške krađe
Policija poziva građane za pomoć u identifikaciji muškarca s fotografije, koja bi mogla imati saznanja o kaznenom djelu teške krađe počinjenom 3. veljače 2025. godine na području Splita.
- Pozivamo građane koji imaju informacije o osobi s fotografije da nas o tome obavijeste pozivom na 192. Informacije se mogu dostaviti i putem e-mail adrese: splitsko-dalmatinska@policija.hr - poručuju iz policije.
