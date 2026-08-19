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Prepoznajete li ga? Zagrebačka policija traži muškarca s fotke zbog bludnih radnji nad ženom!

Piše 24sata,
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Prepoznajete li ga? Zagrebačka policija traži muškarca s fotke zbog bludnih radnji nad ženom!
Foto: PU zagrebačka
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Policija poziva sve koji imaju korisne informacije o muškarcu s fotografija i videosnimke da ih dojave na broj 192

Zagrebačka policija traži muškarca koji bi mogao imati saznanja o bludnim radnjama počinjenima nad ženom u Dubravi. Objavili su njegove fotografije i pozvali građane da im pomognu u identifikaciji.

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Video policije VIDEO
Video policije | Video: PU zagrebačka

Muškarac je star oko 25 godina, mršavije je tjelesne građe i ima kratku tamniju bradu. U trenutku događaja bio je odjeven u sivu trenirku s kapuljačom i tamnije kratke hlače.

Kazneno djelo dogodilo se 17. lipnja oko 2.15 sati u Ulici Klin na području Dubrave.

Foto: PU zagrebačka

Policija poziva sve koji imaju korisne informacije o muškarcu s fotografija i videosnimke da ih dojave na broj 192.

Informacije se mogu poslati i na e-mail adrese zagrebacka@policija.hr ili iii.pp.zagreb@mup.hr.

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