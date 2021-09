Državni zavod za statistiku i Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva održali su presicu o nadolazećem popisu stanovništva.

Govoroli su Lidija Brković, glavna ravnateljica DZS-a, Bernard Gršić, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva i Damir Plesac, glavni koordinator za popis stanovništva, kućanstava i stanova u RH.

Najopsežnije i najsloženije statističko istraživanje

Ravnateljica DZS-a Lidija Brković kazala je da su u pripremi Popisa stanovništva korištene dobre prakse iz prijašnjeg popisa te konzultirani kolege iz Estonije, Bugarske i Slovenije koji imaju korisna iskustva u pitanjima pripreme popisa i korištenja podataka iz administrativnih baza podataka.

- Digitalizacija popisa, prva faza, pokazala se kao prednost u novom normalnom dobu. Svakako će 13. rujna ući u povijest hrvatske statistike kao datum kad su u potpunosti napušteni papirnati obrasci popisnog upitnika. Popis stanovništva 2021. najopsežnije i najsloženije statističko istraživanje koje obuhvaća tri jedinice: stanovništvo, kućanstva i stanove. Podaci koji se prikupljaju popisom nužni su za provedbu gospodarskih, socijalnih, demografskih politika te znanstvenih istraživanja. Cilj popisa je utvrditi podatke o broju te prostornom rasporedu stanovništva te njegovim osnovnim demografskim, obrazovnim, migracijskim i drugim obilježjima- rekla je Brković.

Popis započinje 13. rujna i sastoji se od dvije faze, a građani će odlučiti na koji će način biti popisani.

- Građani će u prvoj fazi samopopisivanja od 13. do 26. rujna moći samostalno popisati sebe i članove svog kućanstva prijavom u portal e-građani. Pravilo samopopisivanja je jedna vjerodajnica jedno kućanstvo. Ako se više članova u kućanstvu koristi portalom e-građani, samo jedan član popisuje ostale - objasnila je.

U drugoj fazi popisa, terenskog popisivanja, u razdoblju od 27. rujna do 17. listopada na teren izlaze popisivači, njih nešto manje od 8000, koji će u osobnom intervjuu sa stanovništvom popisati sve jedinice koje se nisu popisale u prvoj fazi.

- Oni će također uzeti kontrolnu šifru od kućanstava koja su se samostalno popisala tijekom portala e-građani. Iznimno, ako se u stanovi da do 17. listopada nisu popisane sve jedinice, razdoblje popisivanja ćemo produžiti do 29. listopada, - naglasila je Brković.

Oko 20-ak minuta je dovoljno da se odgovori na upitnik

Popis 2021. provodi se prema stanju na dan 31. kolovoza 2021. u 24 sata, što se smatra referentnim trenutkom popisa.

- Što se tiče popisnog upitnika, on sadrži identifikacijske podatke, tri pitanja koja se odnose na kućanstva, 20-ak pitanja o stanu te 38 pitanja za svaku osobu. Trajanje popisivanja ovisi o broju članova kućanstva te podacima koji se daju - istaknula je Brković te dodala kako je cilj DZS-a bio da upitnik bude jednostavan i pregledan te da ne zbunjuje ljude

- Mislim da smo u tome uspjeli. Oko 20-ak minuta je dovoljno da se odgovori na upitnik. Uz svako pitanje smo predvidjeli i pojašnjenje, ako nekome nešto nije jasno.

- Što se tiče samih sudionika popisa, njih je znatno manje nego na prošlom popisu, bit će angažirano oko 9500 sudionika. Bit će angažirano 7911 popisivača, 1029 kontrolora, 175 instruktora. Tu su i ostali članovi, koordinatori i zamjenici koordinatora, članovi županijskih povjerenstava, voditelji popisnih centara - kazala je ravnateljica Državnog zavoda za statistiku.

Što ako je građanin u samoizolaciji?

Damir Plesac, glavni koordinator za popis stanovništva, kućanstava i stanova u RH je rekao da popisivači neće trebati predočiti negativan test na COVID.



- Preporučili smo da se pridržavaju mjera, no ako ih građani ne žele pustiti u svoje domove mogu se popisati i ispred stana. Ako je osoba u kućanstvu u izolaciji, s tim da popis traje dovoljno dugo, dovoljno je vremena da popisivač ponovno posjeti kućanstvo i popiše ga. Mi kao Zavod za statistiku ne možemo natjerati da se cijepe, no prema našim podacima vrlo veliki broj popisivača ima COVID potvrdu - kazao je Plesac.