U Hrvatskoj još 96 zaraženih koronom: Ukupno 963 slučaja

Ministar zdravstva Vili Beroš rekao je kako je u Hrvatskoj u zadnjih 24 sata novih 96 novih bolesnika i ukupno je to 963 ljudi zaraženih.

Oporavljenih ima 73, šest više nego jučer, poručio je Beroš. Prosječna dob je 48 godina i nešto je veći postotak oboljelih muškaraca od žena.

Krunoslav Capak rekao je da je više od 20 tisuća ljudi u samoizolaciji, 1446 je zdravstvenih djelatnika među njima. U zdravstvenom sustavu pozitivno je 53 doktora medicine. Objasnio je i novi, "drive in" sustav.

- Ljudi dolaze svojim autima i kroz otvoreni prozor im jedan djelatnik uzima bris, a drugi administrativne podatke čime se olakšava i ubrzava sustav uzimanja uzoraka. Takve sustave treba stimulirati gdje god su mogući - poručio je.

Ministar Božinović je rekao da se mijenja odluka o zabrani napuštanja mjesta prebivališta jer se mijenjaju propusnice koje se izdaju kroz sustav e-propusnica.

- Svi koji su do sada izdali propusnice, dužni su sve propusnice zamijeniti e-propusnicama do 5. travnja ove godine. Napuštanje mjesta prebivališta od 6. travnja bit će moguće samo e-propusnicama - poručio je Božinović.

U ovom trenutku, kaže Beroš, Hrvatska dobro stoji.

- Mi ne znamo u kojoj fazi naše utakmice jesmo. Ne znamo jesmo li na kraju prvog ili drugog poluvremena. Ako treba, igrat ćemo i produžetke. Popuštanja nema i ne smije ih biti. Moramo i dalje striktno provoditi mjere i odgovorno se ponašati - poručio je Beroš.

U Klinici je 19 ljudi na respiratoru

Alemka Markotić rekla je da je u Klinici za infektivne bolesti 19 bolesnika na respiratoru, od kojih je jedan na ECM-u. Stanje onih koji nisu na respiratorima je stanje dobro, većine su srednje do teški, ima ih nekoliko na granici kojima se može pogoršati, ali nekima je na respiratoru već bolje.

- Pojavljuju se i pozitivna djeca, radi se o blažem obliku bolesti - poručila je.

Od 963 ljudi je 354 na bolničkom liječenju. Neki imaju srednje tešku bolest, a neki i blažu, uglavnom oni koji su ne mogu osigurati samoizolaciju doma.

- Tjelesna aktivnost je jedna od četiri faktora za zdravlje, ali u ovom trenutku imamo pošast koja hara svijetom i koja je uzrokovala golemi broj oboljelih i blokade gospodarskih sustava. Moj savjet je da, koliko god možete, ostanite kod kuće - poručio je Capak.

- U Hrvatskoj imamo sreću što imamo stručnjake koji su u roku od tjedan dana implementirali sustav testiranja u Klinici za infektivne bolesti, a to znanje i iskustvo se prenosilo na druge centre i gradove. To su sve okolnosti koje nam pomažu suzbijanje i koje su nam dobrodošle. Broj je porastao, ali to samo znači da sve one mjere koje su propisane moramo ozbiljno shvatiti i to je garancija da ćemo uspjeti. Ako zanemarimo upute i zaboravimo što govorimo, adekvatnu fizičko udaljenje i voditi računa o osobnoj higijeni, rezultati mogu biti i gori - rekao je Beroš.

- Kontaktirali smo nadležne u Imunološkom zavodu da nam omoguće podloge za testiranje uzoraka. Oni su nakon provjere uvidjeli da mogu producirati takve podloge što nam je značajno za veći broj testiranja - poručio je Beroš.

'Krivulja dnevnog broja doživjela pik'

Što se tiče kršenja mjera, do sad je više od 6700 ljudi pokušalo prekršiti mjeru o napuštanju prebivališta.

- Policija nije izricala kazne kad je to u pitanju osim u stotinjak slučaja jer se radi o ljudima kojima je određena mjera samoizolacije - rekao je Božinović.

Rješenje o e-propusnicama znači da će biti dostupna i baza HZJZ-a tako da će hrvatski policajac kad će provjeravati osobu i vjerodostojnost isprave moći znati radi li se o nekome tko je u mjeri samoizolacije.

- Krivulja broja oboljelih je u porastu i prilično je uspravna, a naša krivulja dnevnog broja oboljelih doživjela je danas pik. Ne možemo razmišljati o popuštanju mjera. O njima ćemo razmišljati kada ćemo barem pet dana za redom imati pad - poručio je Capak.

Putovali u Tursku: 41 putnik zaražen

Što se tiče putnika koji su se vratili s putovanja iz Turske, Capak je rekao da je to putovanje bilo od 9. do 16. ožujka kada je već bila poznata situacija.

- Nekoliko njih se vratilo s bolesti. Od njih 167 na charter letu ukupno imamo 41 oboljelog, a ostalima je samoizolacija istekla prije dva dana. Imamo i sekundarne slučajeve, odnosno ljude koji su u samoizolaciji zbog putnika - rekao je Capak.

- U to vrijeme je Turska nije imala puno slučajeva, ali nakon toga je krenuo ekspanzivni rast i ta bolest je došla iz Turske. Nije vrijeme od putovanja i planiranja odmora. Najpametnije je ne putovati nigdje - rekao je Capak.

Što se Istre tiče, oni već dva dana nemaju nove oboljele, a četvero ljudi se oporavilo. Capak tvrdi kako je to rezultat dobrog rada. No, što se Splita tiče, Capak ističe da se radi o žarištu u Solinu.

- Više ćemo znati kada se za ovih 29 utvrdi gdje su se zarazili. Za 90 posto njih znamo da su kontakti prvooboljelih od prije 10 dana - rekao je.

Nema problema s ilegalnim migracijama

Božinović je rekao kako se situacija s ilegalnim migracijama smirila i da je broj pao. Migrantska populacija u susjednim zemljama je stavljena u posebne objekte i zabranjeno im je napuštanje kampova. S druge strane, istaknuo je Božinović, njihovi pokreti nisu mogli ići bez pomoći krijumčarskih skupina.

Ministar se na konferenciji zahvalio svim radnicima u sustavu socijalne skrbi.

- Održavaju vrlo osjetljiv sustav stabilnim. U ime svih kolega iz stožera se zahvaljujem - rekao je.