Krunoslav Capak rekao je kako je prije tjedan dana bilo 3603 novozara\u017eena, a prije dva tjedna 3539.\u00a0

- Tjedni prosjek nam je porastao za 3,7 posto. U ovom tjednu nam je pove\u0107anje manje - poru\u010dio je. Najvi\u0161u incidenciju imaju Me\u0111imurska i Vara\u017edinska.\u00a0

- Kada pogledamo ljestvicu EU s incidencijom, Hrvatska je na 26. mjestu, a vi\u0161u incidenciju ima samo Luksemburg. \u0160to se mortaliteta ti\u010de, na 15. smo mjestu na ljestvici EU-a - rekao je Capak.\u00a0

Ministar zdravstva Vili Bero\u0161 naglasio je va\u017enost brige o zdravstvenim djelatnicima koji nadilaze sva dosada\u0161nja isksutva s obzirom na te\u017einu bolesti i klini\u010dke slike. Najavio je dvije aktivnosti, u KB Dubrava, gdje je zbog velikog broja bolesnika, ali i zdravstvenih djelatnika, uvedena psiholo\u0161ka pomo\u0107.\u00a0

- Zahvaljujem psihijatrima i psiholozima KB Dubrava na uspostavi podr\u0161ke djelatnicima. Naglasio bih aktivnosti i u Klini\u010dkoj bolnici za psihijatriju Vrap\u010de gdje se poti\u010de otpornost zdravstvenih djelatnika na novu vrstu ugroze - rekao je. Dodao je kako je razvijen i program za pomo\u0107 djelatnicima.\u00a0

Na pitanje koji su idu\u0107i potezi \u0161to se mjera ti\u010de, Capak je rekao kako su razgovarali o kriterijima za poja\u010davanje ili smanjenje mjera.\u00a0

- Mi \u0107emo 21. ove mjere, smatramo ih primjerenima, razmatrat \u0107emo situaciju. Ako nam se u me\u0111uvremenu dogodi pogor\u0161anje, to \u0107emo diskutirati. U svim ovim mjerama koje smo donijeli prije desetak dana postoji mogu\u0107nost dodatno smanjenje okupljanja, smanjenje aktivnosti, gospodarskih, dru\u0161tvenih... Naravno da razmi\u0161ljamo u tom smjeru da, ukoliko \u0107e biti potrebno, da \u0107emo aktivnosti dodatno ograni\u010davati, ali 21. je taj datum kada ove mjere prestanu va\u017eiti. Ako uo\u010dimo situaciju da postoji potreba da se mjere postro\u017ee ili dodaju nove, reagirat \u0107emo.\u00a0

Bo\u017einovi\u0107 je komentirao organizaciju u trgovinama.\u00a0

Nove mjere za trgovine\u00a0

- Pripremili smo odluku koja \u0107e vjerojatno tijekom dana biti potpisana, a odnosi se na posebnu organizaciju djelatnosti trgovina u razdoblju od, najvjerojatnije, 12. prosinca, od subote i vrijedit \u0107e do 10. sije\u010dnja. U smislu ove odluke razvrstane su prodavaonice i trgova\u010dki centri tako da se odre\u0111uju grupacije prema povr\u0161ini prodajnog prostora, a to je ukupna povr\u0161ina trgovine umanjena za skladi\u0161ne prostore, sanitarne \u010dvorove i ostale prostore koji nisu dostupni za kupce. Broj kupaca koji istovremeno mogu biti unutra ograni\u010dit \u0107e se da u prodavaonici koje imaju 10 kvadrata mo\u017ee biti samo jedan kupac. Od 11 do 100 kvadrata odre\u0111uje se da za svakog kupca mora biti najmanje 10 kvadratnih metara, vi\u0161e od 100 - za svakog kupca najmanje 12 kvadratnih metara, od 201 do 2000 za kupca je osigurano najmanje 16 kvadratnih metara, a za one s vi\u0161e 2000 kvadrata bit \u0107e za svakog kupca najmanje 20 kvadratnih metara - objasnio je Bo\u017einovi\u0107.\u00a0

-\u00a0Za trgova\u010dke centre najve\u0107i dopu\u0161teni broj simultanih kupaca \u0107e se odrediti tako da za svakog kupca mora biti najmanje 16 kvadrata. Prodavaonice i trgova\u010dki centri \u0107e to morati jasno istaknuti na ulazu i strogo \u0107e se morati pridr\u017eavati toga. Sve prodavaonice su za vrijeme o\u010dekivanog dolaska ve\u0107eg broja kupaca poduzeti dodatne mjere kako u prostorima ne bi boravio ve\u0107i broj kupaca od dopu\u0161tenih. Za trgovine s vi\u0161e od 2000 kvadrata i \u0161oping mjere uvode se nove mjere koje uklju\u010duju organiziranog prijevoza broja kupaca i uvo\u0111enje redara koji \u0107e sprije\u010diti ulazak prevelikog broja kupaca, obaveza uklanjanja ili onemogu\u0107avanja sjedenja u zajedni\u010dkim dijelovima trgova\u010dkih centara, uklanjanje ili onemogu\u0107avanja aparata za zabavu. Uvodi se i obaveza upozoravanja kupaca, a nadle\u017enoj slu\u017ebi civilne za\u0161tite morat \u0107e se dati podaci o sustavu ventilacije, prozra\u010divanja - rekao je.\u00a0

- Jasno je da je svima u interesu da se svi anga\u017eiraju i da se mjere po\u0161tuju. Odluka o ve\u0107ini prostora je primjerena situaciji, ne samo epidemiolo\u0161koj, ve\u0107 i onome \u0161to su prosje\u010dne brojke ulaska u trgovine tako da se ne bi trebale stvarati gu\u017eve, no sigurno i ako gra\u0111ani vide da su redovi veliki, \u0107e odustati, oti\u0107i u drugi du\u0107an ili u neko drugo vrijeme. Mislimo da je ovo odluka koja je racionalna, da jedna tako va\u017ena djelatnost ostane odgovorna, to je svima jasno i svi razumiju. I danas ljudi stoje u redovima pred nekim institucijama, po\u0161tama ili bankama, to je takvo vrijeme, ali moramo u\u010diniti sve da sprije\u010dimo da se ljudi gomilaju u zatvorenom prostoru, jer u ovo doba godine je to jedan od najrizi\u010dnijih faktora \u0161irenje zaraze. Zajedno smo u ovome, partneri smo u ovome - rekao je Bo\u017einovi\u0107.\u00a0

Na pitanje je li 21. prosinca kasno da gra\u0111ani saznaju za potencijalne nove mjere, obzirom da je to tek par dana prije Bo\u017ei\u0107a, Capak je rekao da \u0107e oni svaki dan gledati brojke te da \u0107e 21. prosinca donijeti nove odluke i da se nada kako \u0107e situacija biti povoljnija pa \u0107e na opu\u0161teniji na\u010din mo\u0107i do\u010dekati Bo\u017ei\u0107.\u00a0

- Mi planiramo da trgovine i trgova\u010dki centri budu otvoreni do 10. sije\u010dnja, bez obzira na ovu odluku o mjerama, me\u0111utim, ne mo\u017eemo i nitko u ovoj situaciji ne mo\u017ee re\u0107i ho\u0107e li do\u0107i do nekog naglog pogor\u0161anja ili pobolj\u0161anja. Ali, imaju\u0107i u vidu sve elemente i procjene koje smo sad napravili, donijeli smo ovakvu odluku - nadodao je Bo\u017einovi\u0107.\u00a0

Otvoreno klizali\u0161te\u00a0

\u0160to se ti\u010de klizali\u0161ta na \u0160alati koje se danas otvara, Capak je rekao da kada su donijeli mjere su donijeli odluku o okupljanju na jednom mjestu, pa su to crkve i klizali\u0161ta.\u00a0

- Ne znam kako da odgovorim nije li trebalo odlu\u010diti druga\u010dije, maksimalan broj okupljanja mimo onoga u odluci je 25. Ukoliko se poka\u017ee potreba da se ne\u0161to mijenja, promijenit \u0107emo - rekao je.\u00a0

Na pitanje vrijedi li ispred crkve ograni\u010denje od 30 ljudi, Capak je rekao da je ograni\u010denje od 25 ljudi i za otvorene i za zatvorne prostore te da ne zna odakle \"taj broj 30\".\u00a0

Antigenski testovi\u00a0

\u0160to se ti\u010de antigenskih testiranja u Hrvatskoj, Capak je rekao da postoji vi\u0161e na\u010dina upotrebe, a da je u dijagnostici i dalje najbolji PCR.\u00a0

- Negativni na antigenskim testovima se provjeravaju na PCR. Potrebni su na hitnim prijemima zbog zahvata ili terapcije, ili u screeningu, \u0161to je epidemiolo\u0161ka mjera, gdje se me\u0111u asimptomatskim ljudima tra\u017ei koliko ima pozitivnih. Postoji vi\u0161e na\u010dina upotrebe i moramo uo\u010diti tu razliku. U domovima za starije se to koristi kao epidemiolo\u0161ka mjera.\u00a0

Testiranje zaposlenika velikih firmi u Vara\u017edinu\u00a0

- Rezultati tih projekata \u0107e se objaviti kada to sve bude zavr\u0161ilo, zasad ih ne\u0107emo objavljivati. To je provedeno i u \u0161kolama u Zagrebu, ako se negdje uo\u010di da \u0161kole jesu problem \u0107e se provoditi i u drugim mjestima, a najavljujem i da je prilikom boravka u Vara\u017edinu se reklo da su problem velike firme s puno zaposlenih gdje smatraju da imaju puno simptomatskih i asimptomatskih pozitivnih. Mi smo pokrenuli ju\u010der projekt testiranja ljudi u velikim firmama na podru\u010dju Vara\u017edina, pokrenuli smo to u Calzedoniji. Procjenjujemo da \u0107emo istestirati oko 10.000 zaposlenih u tim velikim firmama. Ako se identificira i drugdje taj problem, i tamo \u0107emo testirati - objasnio je Capak.\u00a0

