Prvi je govorio Krunoslav Capak.

- U prvih pet dana ovog tjedna brojka je za 13 posto manja nego prethodnog tjedna, imamo ubla\u017eeni silazni trend. 189,0 je incidencija po \u017eupanijama, najve\u0107u ima Sisa\u010dka, a najni\u017eu Istarska \u017eupanija. Na sedmom smo mjestu zemalja EU, samo \u0161est zemalja imaju ni\u017eu incidenciju od nas. Po smrtnosti smo 20. u EU. U zadnjih tjedan dana prosje\u010dni udio pozitivnih testova je bio 11,2.\u00a0 \u0160to se ti\u010de cijepljenih potro\u0161ili smo skoro 80 tisu\u0107a doza. Do danas 409 nuspojava na Pfizerovo cjepivo i 11 na cjepivo Moderne, uglavno su to lokalne reakcije, bol na mjestu primjene i lagana temperatura. Za Pfizerovo cjepivo smo imali jednu ozbiljnu nuspojavu, morali smo upotrijebiti adrenalin - rekao je Capak.

Bero\u0161 je govorio o cjepivima.

- Ne mo\u017eemo ra\u010dunati na cjepiva koja su sad u fazi testiranja. Samo ono cjepivo koje pro\u0161lo regulativu mo\u017ee biti na tr\u017ei\u0161tu. Trudit \u0107emo se omogu\u0107iti takva cjepiva. Jo\u0161 neki proizvo\u0111a\u010di razvijaju cjepiva, poput Novavaxa.\u00a0

Capak je otkrio ima li novosti o AstraZeneci.

\"Prvo ne mo\u017eemo potvrditi da AstraZeneca nije za osobe starije od 65 godina. Ali, danas \u0107e AstraZeneca biti registrirano u EU i dobit \u0107emo sve podatke o u\u010dinkovitosti. Nemamo pismenu potvrdu o koli\u010dinima, ali 156.158 doza bi trebali dobiti do kraja velja\u010de i to u tri tran\u0161e.\"

\u0160to ako ugostitelji i teretane otvore vrata 1. velja\u010de kako najavljuju?

- Nadam se da do toga ne\u0107e do\u0107i jer nema razloga za to. Mjere su samo produ\u017eenje mjera koje vrijede ve\u0107 dva mjeseca i u tih dva mjeseca smo do\u0161li do toga da, unato\u010d liberalnim mjerama, me\u0111u najliberalnijim u Euoropi, imamo jasan trend pada. U \u010dlanicama EU su ugostiteljski objekti zatvoreni jo\u0161 od listopada. Mi smo ih poku\u0161ali dr\u017eati \u0161to dulje otvoreni, u dogovoru s ugostiteljima. Njihovi predstavnici su tada jasno govorili da se 90 posto njihovih \u010dlanova ne pridr\u017eavaju mjera. Da je danas 24, umjesto 4 stupnja Celzijeva, terase bi bile otvorene. Vani jo\u0161 uvijek je vani hladno i nije razdoblje u kojem se virus po\u010dinje sporije \u0161iriti i zbog toga su odluke takve kakve jesu i rekli smo vrlo jasno do 15. velja\u010de. Nove mjere koje smo donijeli stupaju na snagu danas u pono\u0107.\u00a0Struka je postavila jasne prioritete. Kad se ide u popu\u0161tanje pravilo je da popu\u0161tanje mora biti postupno, a obzirom na okolnosti i nove sojeve i dostupnost cjepiva, mi moramo i\u0107i vrlo oprezno. U tom kontekstu na\u0161 referentni centar za epidemiologiju je postavio jasna na\u010dela. Na prvom mjestu je sport, obrazovanje, zatim gospodarstvo a onda ostale djelatnosti, to su kriteriji oko popu\u0161tanja mjera. Budu li trendovi do 15. velja\u010de povoljni, onda mo\u017eemo razgovarati o tome da se stvari korigiraju da svi budu zadovoljni\u00a0- rekao je Davor Bo\u017einovi\u0107.

Krunoslav Capak je rekao da je zbog manjka cjepiva do\u0161lo do pomaka u rasporedu cijepljenja i primanju druge doze \u010dlanova Vlade i Sto\u017eera.\u00a0

- 15. sije\u010dnja smo saznali da postoji mogu\u0107nost da Pfizer isporu\u010di manje koli\u010dine cjepiva kroz sljede\u0107a 4 tjedna, a to se na\u017ealost ostvarilo. Prva manja koli\u010dina stigla je ovaj ponedjeljak. Zbog tog manjka do\u0161lo je do promjene dinamike cijepljenja. Odmah smo sve obavijestili. Vlada \u0107e biti cijepljena unutar 7 dana od ovog \u010detvrtka kad im je bilo tri tjedna, a Sto\u017eer se cijepio jer vijala potje\u010de od pro\u0161log tjedna, tj. prve koli\u010dine koju smo dobili\u00a0- objasnio je i dodao da su \u010dlanovi Sto\u017eera drugu dozu primili ovog utorka.

Capak je rekao da nemamo nijedan zabilje\u017eeni slu\u010daj gripe ove godine.

Na pitanje postoji li mogu\u0107nost da netko tko se cijepio bude podlo\u017ean zarazi jer se kasnilo s drugom dozom cjepivo, Alemka Markoti\u0107 je odgovorila da ta mogu\u0107nost uvijek postoji.

- Jedan dio ljudi \u0107e se uvijek zaraziti, i kad ima prvu dozu i drugu i kad je prebolio ve\u0107. Nema stopostotne sigurnosti ni za \u0161to. Ne mo\u017eemo toliko cjepidla\u010diti - ka\u017ee Alemka Markoti\u0107.

- Nije to crno ili bijelo, to je jedan vrlo kompliciran proces - dodala je.

Minsitar zdravstva Vili Bero\u0161 otkrio je dosad sanirano vi\u0161e od 11,5 tona infektivnog otpada kod KB-a Dubrava.\u00a0

- Bolnica je nabavila i jedan kontejner koji pre\u0161a taj otpad i smanjuje volumen - rekao je i dodao je da je to kratkoro\u010dno rje\u0161enje. \u0160to se ti\u010de dugoro\u010dnije rje\u0161enja, u suradnji s resornim ministarstvom tra\u017ei se rje\u0161enje za izgradnju spalionice.\u00a0

Pregovori s drugim proizvo\u0111a\u010dima cjepiva

- EU ne pregovara s kineskim proizvo\u0111a\u010dem, a ovo \u0161to je spomenuto je da je ruski proizvo\u0111a\u010d pokazao interes za registraciju cjepiva u EU, a o rezultatima tih razgovora mi ne znamo ni\u0161ta. Logi\u010dno je da bi oni bili zainteresirano, a logi\u010dno je i da kineski proizvo\u0111a\u010d tra\u017ei svoje tr\u017ei\u0161te na isto\u010dnim dijelovima. Hrvatska je rezervirala 900.000 doza cjepiva Johnson/Johnson, a to se cjepivo daje samo jednom, nema dvije doze. Ostali proizvo\u0111a\u010di s kojima EU pregovara nude isporuku u vrijeme kada nama to ne odgovara. Nama treba \u0161to ranije - rekao je Capak i dodao: \"O drugim proizvo\u0111a\u010dima ne razmi\u0161ljamo ako nam ne nude cjepivo dovoljno rano jer nam kasnije ne treba\".