Preskupo vam je stanovanje? Bačić teško prepričljivim videom govori kako će to Vlada pomoći

Rast cijena nekretnina prošle godine je bio neodrživ i u posljednja tri mjeseca je najviši u Europskoj uniji. Dapače, dok u EU cijene padaju, kod nas i dalje rastu. Cijene stambenih kvadrata su Hrvatskoj porasle u prosjeku 17,3 posto u odnosu na prošlu godinu, a u Zagrebu i na Jadranu i više.

U Zagrebu u prosjeku treba izdvojiti više od 2100 eura za kvadrat, dok su cijene novogradnje nerijetko i dvostruko ili trostruko više.

Mladim ljudima i svima koji žive od plaće je zato sve teže doći do krova nad glavom, pogotovo i zbog rasta kamata na stambene kredite. Godinama stručnjaci upozoravaju da država nema nikakvu stambenu politiku koja bi riješila problem, a oporba zadnjih mjeseci žestoko kritizira Vladu da nema niti plan, a kamoli jeftinije stanove za najam mladima, te da ne poduzima ništa za rješenje problema.

Ali sada je tome došao kraj! Vlada je danas predstavila rješenje. Tako da oni mladi koji planiraju zasnovati obitelj i kupiti stan, mogu mirno spavati. Naravno, malo smo sarkastični.

Potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva, HDZ-ov Branko Bačić je iznimno birokratskim rječnikom pokušao objasniti što će Vlada učiniti da proba riješiti problem. Video možete pogledati u prilogu. Ako teško shvaćate o čemu se tu upće radi, ne brinite, niste jedini.

Vlada je, dakle, danas donijela odluku da je potrebna stambena strategija. I to više od dvije godine nakon što je već zaključila da ju je potrebno izraditi. Pa će osnovati međuresornu skupinu koja će do kraja godine probati napraviti taj dokument. Tko će biti u njoj? To će tek utvrditi i predložiti. Ta skupina će donijeti i akcijski plan za provedbu nacionalnog plana za 2023. i 2024. godinu. Dakle, ako sve bude u redu, kada ova godina bude gotova, dobit ćemo i mali dio mjera koje su trebali provesti već ove godine! Ali nisu jer niti ima nacionalnog plana, niti akcijskog plana. A onda će trebati donijeti nove akcijske planove za buduće godine.

Ali niti to nije sve. U popratnom dokumentu se Vlada pohvalila da su oni pratili potrebe građana, pa su već 2019. godine uočili potrebu i "počeli aktivnosti" za izradu Nacionalne stambene strategije. Što su napravili dosad u četiri godine? Napravili su tek nacrt "Projektnog zadatka za izradu Stambene strategije", ali i analizu postojećeg stanja. Kako navodi Vlada, prošlo je četiri godine, pa će taj nacrt projektnog zadatka i analizu sad morati ažurirati.

Cijeli transkript Bačićeva izlaganja, možete pročitati u nastavku:

- Nacionalna razvojna strategija je donesena 5. veljače 2021.godine i tom Nacionalnom razvojnom strategijom je utvrđena potreba izrade Stambene strategije Republike Hrvatske. Kako je, kako smo mi danas u 2023., a sama se Nacionalna razvojna strategija predviđa i svoje je mjere utvrdila do kraja 2030. godine, ovim prijedlogom se utvrđuje potreba izrade Nacionalnog plana stambene politike Republike Hrvatske do 2030. godine i popratnog akcijskog plana za provedbu tog dokumenta. Ono što je ovdje važno istaknuti je da ćemo tim Nacionalnim planom stambene politike kao srednjoročnim dokumentom pristupiti utvrđivanju svih mjera koje će primjenjivati Republika Hrvatska, a koje će mjere utjecati na usmjeravanje tržišta stanovanja čiji je glavni cilj građanima omogućiti pristupačno stanovanje koje istovremeno mora zadovoljiti i određene standarde kvalitete. A kroz izradu tog Nacionalnog plana stambene politike, težit ćemo i utvrđivanju i uspostavi dodatnih ciljeva kao što je smanjenje iseljavanja iz Republike Hrvatske, naseljavanje deficitarnim kadrom, povećavanje radne mobilnosti, olakšavanje života starijim osobama, povećanje konkurentnosti domaćeg gospodarstva, izvrsnost u arhitekturi i provedbu zelene kružne stanogradnje, odnosno održive stanogradnje.

S obzirom da se radi o interdisciplinarnom dokumentu, formirat će se temeljem ove odluke i radna skupina koja će odražavati, koju će činiti stručnjaci iz nekoliko područja: arhitekture, urbanizma, graditeljstva, sociologije, demografije,ekonomije. Te se onda ovom odlukom predlaže se osim potrebe donošenje tog dokumenta i osnivanje međuresorne radne skupine. Predsjedniče, predlažem da donesemo ovu odluku kako bi do kraja godine mogli ovaj dokument i napraviti. Zahvaljujem – rekao je Bačić i na Vladi je izglasana odluka.

