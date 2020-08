Pretežito sunčano, u Gorskom kotaru i Lici gusta magla

Sljedećih nekoliko dana bit će sunčani i vrući. Pravo ljetno vrijeme očekuje nas u cijeloj Hrvatskoj. U srijedu ujutro će po gorskim kotlinama biti i magle. Upozoravaju se vozači na oprez

<p>Pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti mjestimice s maglom, osobito na istoku i po kotlinama Gorskog kotara i Like, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za Hrvatsku za srijedu.</p><p>Vjetar slab i umjeren južni i jugozapadni. Na Jadranu će ujutro puhati burin, a danju umjeren jugozapadnjak i zapadnjak, prema otvorenom moru sjeverozapadnjak.</p><p>U Slavoniji, Baranji i Srijemu, srijeda većinom sunčana uz uglavnom slab južni ili jugozapadni vjetar. U srijedu ujutro će mjestimice, posebice u Posavini biti kratkotrajne magle. Jutarnja temperatura zraka u srijedu od 13 do 15, a najviša dnevna oko 29 stupnjeva, piše <strong><a href="https://www.hrt.hr/647018/vrijeme-i-promet/iduci-dani-u-znaku-suncanog-i-vruceg-vremena">HRT</a></strong>.</p><p><br/> <br/> U središnjoj će Hrvatskoj u srijedu vrijeme biti stabilno uz obilje sunca, a tek će rijetko u jutarnjim satima biti magle, većinom uz rijeke. Zapuhat će slab i umjeren jugozapadni vjetar te će danju biti toplije nego u utorak uz najvišu temperaturu između 28 i 31 stupanj.<br/> <br/> I na zapadu će zemlje oblaka biti malo, uglavnom onih visokih koprenastih. Nakon tihe noći danju će puhati slab do umjeren, većinom jugozapadni vjetar. More će pritom biti mirno ili malo valovito. Najviša temperatura zraka uglavnom između 27 i 31 stupnjeva Celzija.</p><p><strong>HAK: Magla smanjuje vidljivost u Gorskom kotaru i Lici </strong></p><p>Magla smanjuje vidljivost u Gorskom kotaru i Lici pa Hrvatski autoklub (HAK) vozače poziva da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila.</p><p>Zbog pojačanog prometa i aktualnih kontrola na većini graničnih prijelaza moguća su čekanja u putničkom prometu, izvijestio je HAK u srijedu ujutro.</p><p>U pomorskom prometu nema poteškoća.</p>