Subota u istočnoj Hrvatskoj djelomice sunčana, no u noći i ujutro prolazno povećana naoblaka i u Posavini gdjegod malo snijega. Puhat će umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od -1 do 1 °C, najviša dnevna oko 6 °C, prenosi HRT.



Podjednake vrijednosti i u barem djelomice sunčanoj središnjoj Hrvatskoj, gdje je ujutro mjestimice moguća magla. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni.



U gorskoj Hrvatskoj ponegdje i jak sjeveroistočnjak, dok će na sjevernom Jadranu puhati bura, podno Velebita na udare i olujna. Na obali te u Gorskom kotaru prevladavat će vedrina, no u Lici promjenjiva naoblaka, uglavnom u noći i ujutro lokalno može pasti pljusak snijega. Najniža temperatura zraka od -2 °C u unutrašnjosti do 8 °C na otocima, a najviša dnevna oko 3 °C u gorju te do 12 °C na obali.



Podjednako toplo ili još malo toplije bit će na obali srednjeg Jadrana, uz većinom sunčano vrijeme. U unutrašnjosti Dalmacije povremeno više oblaka i hladnije, a uz granicu s Bosnom i Hercegovinom moguć je pokoji pljusak snijega. Puhat će umjerena i jaka bura i tramontana.



I na sunčanom krajnjem jugu Hrvatske umjerena i jaka bura i tramontana pa će more biti umjereno valovito i valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka od 5 do 9 °C, najviša oko 13 °C."



U nedjelju i ponedjeljak još razmjerno stabilno pa promjenjivije



"U kopnenim krajevima nedjelja barem djelomice sunčana te ponegdje ujutro maglovita. U ponedjeljak će prolazno zapuhati umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar s kojim će stići i prolazno više oblaka te malo snijega u središnju Hrvatsku. Uz porast naoblake u utorak snijega može biti u Gorskom kotaru.



Na Jadranu će idućih dana dominirati nebesko plavetnilo. Bura će krajem vikenda slabjeti te prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak i zapadnjak. Na sjevernom Jadranu u nedjelju su mogući magla i niski oblaci, osobito u Istri, a u utorak porast naoblake i ponegdje malo kiše. Jutra će biti hladnija.", prognozirala je za HRT Kristina Klemenčić Novinc, dipl. ing. iz DHMZ-a.