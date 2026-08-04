Pretjecao preko pune crte na Pagu pa se zabio u auto koji je skretao: Troje ozlijeđenih

Tri su osobe ozlijeđene u prometnoj nesreći na Pagu u ponedjeljak u 18.35 sati. Nesreća se dogodila na području Dinjiške kada je 25-godišnji vozač auta zagrebačkih tablica, krećući se u smjeru Paga, započeo pretjecati na mjestu na kojem je to zabranjeno, uslijed čega je udario u auto varaždinskih tablica ispred sebe, kojeg je vozio 72-godišnjak. U trenutku sudara, on je započeo skretanje ulijevo, priopćila je PU zadarska.

Nakon sudara, tri osobe su upućene u zadarsku bolnicu. Kod 23-godišnjeg putnika iz auta zagrebačkih tablica utvrđene su teške tjelesne ozljede, a kod 72-godišnjeg vozača i putnice iz auta varaždinskih tablica lake tjelesne ozljede.

Slijedi kriminalističko istraživanje.