Pretučeni Nepalac o masovnoj tučnjavi na Uskrs: 'Udali su me po glavi, planirali su me ubit'

Pretučeni Nepalac je za RTL govorio o obračunu koji se dogodio na Uskrs u centru Zagreba. Sukob se dogodio ispred restorana i hostela u kojem žive Nepalci koji rade u Zagrebu. Povod su optužbe 29-godišnje Nepalke da ju jedan od njih pokušao silovati.

Za sve je optužila vlasnika hostela u kojem je radila. Tvrdi da ju je godinama zlostavljao, prije mjesec dana pokušao i silovati, a sve je kulminiralo kada je na Uskrs došla tražiti zaostatke plaće. U pomoć joj je priskočio prijatelj, koji je i sam postao žrtva napada.

- Taj muškarac joj nije na vrijeme isplatio plaću. Više puta ju je pretukao. Rekao joj je ako to prijavi policiji ili ispriča nekome da će joj napraviti puno loših stvari, da će biti deportirana iz Hrvatske u Nepal - govori Arjun Raut, žrtva napada.

Kako bi pomogao prijateljici u Zagreb je došao prije mjesec dana i smatra da se vlasnik hostela zbog toga okomio na njega.

- Pogledajte. Udarali su me u prsa, po glavi. Oko 20 ljudi istodobno me je napalo. Vlasnik ih je pozvao. Smatram da im je bio plan ubiti me - dodaje Arjun Raut, žrtva napada.

Srećom, ubrzo je stigla policija i privela sedmoricu Nepalaca. U Remetincu će biti do 15 dana zbog opasnosti od ponavljanja djela i bijega. Tučnjavi su svjedočili brojni prolaznici.

- Svjedočio sam iz tramvaja, izgledalo je pomalo ozbiljno pa čak i eskaliralo rekao bih 20, 25 momaka koji su se prvo natezali, a onda je to postalo i ozbiljno - govori Slavin Balen

A oni koji žive u blizini tvrde da s nepalskim radnicima dosad nije bilo problema.

- Niti što pitaju, oni između sebe pričaju i tu u restoran znaju ući - govori Marija iz Zagreba.

- Pristojni izgledaju, idu u kafić na kavu, do sad nisam vidjela nikakvih problema - govori Ana Leskovar iz Zagreba koja dodaje da ju je ovo iznenadilo.

