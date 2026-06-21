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OZLIJEĐENI SU U NAPADU

Pretukli dvojicu Slovenaca u Poreču, tragaju za napadačima

Piše Luka Safundžić,
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Pretukli dvojicu Slovenaca u Poreču, tragaju za napadačima
Ilustracija | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje i tragaju za počiniteljima koji su ozlijedili dvojicu slovenskih državljana, rekli su

Dvojica mladih Slovenaca prijavila su porečkoj policiji kako ih je u subotu oko 3 ujutro napalo nekoliko nepoznatih počinitelja, izvijestila je istarska policija koja navodi da su 19-godišnjak i maloljetnik zadobili ozljede u napadu.

Iz policije dodaju kako provode kriminalističko istraživanje i da tragaju za počiniteljima.

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