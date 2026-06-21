Pretukli dvojicu Slovenaca u Poreču, tragaju za napadačima

Dvojica mladih Slovenaca prijavila su porečkoj policiji kako ih je u subotu oko 3 ujutro napalo nekoliko nepoznatih počinitelja, izvijestila je istarska policija koja navodi da su 19-godišnjak i maloljetnik zadobili ozljede u napadu.

Iz policije dodaju kako provode kriminalističko istraživanje i da tragaju za počiniteljima.