Pretukli ga u policijskoj postaji: Imao je ozljede opasne po život

Muškarac (38) svjedočio je u utorak više od dva sata u sudu u Rijeci o okolnostima koje su prethodile njegovom premlaćivanju u Prometnoj policijskoj postaju za koje se terete policijski službenici.

Igor Sarvaš (40), Dražen Kerovec (30) i Sanjin Žutelija (46) terete se da su muškarcu nanijeli tešku ozljedu zbog koje mu je život bio u opasnosti. Kazneno djelo su počinili kao službene osobe u obavljanju službe i to namjerno. Pred sudom su rekli da se ne osjećaju krivo, javlja Novi list.

Udarali ga pendrecima, šakama...

Krajem rujna 2015. godine oko 21 sat, na raskrižju Ulice Školjić, Ivana Grohovca i Vodovodne ulice, djelatnici prometne policije zaustavili su vozača u automobilu. Istog vozača su, 16 sati ranije, na području općine Čavli-Cernik također zaustavili i izdali mu mjeru opreza zabrane upravljanja motornim vozilom jer je napuhao 3,09 promila.

Kad su ga opet zatekli, izvukli su ga iz auta, bacili potrbuške na pod, udarali ga pendrecima po glavi i leđima, nakon čega su ga ugurali u policijsko vozilo i odvezli u policijsku postaju. U postaji mu je pristupio Sanjin Žutelija koji mu je rekao:

- Ti zaj***vaš moje ljude, sad ćeš vidjeti svoga boga.

Više puta ga je udario šakama u trbuh, pendrecima po tijelu zbog čega je muškarac zadobio serijski prijelom rebara, razdor trbušne opne, krvarenje u trbušnoj šupljini i razdor slezene.

'Iz postaje sam izašao premlaćen'

- Ukratko, ušao sam u postaju zdrav, a izašao premlaćen - kazao je na samom početku svjedočenja oštećeni.

- Točno, kad su me zaustavili na Školjiću moje prve riječi koje sam im uputio bile su: "Što ne hapsite Mamiće i Horvatinčiće", a njihova reakcija je bila da su me bacili na pod i tukli onako vezanog - kazao je nadalje svjedok.

- Kad su me doveli u postaju, ovaj treći, me udarao šakama govoreći mi: "P**ka ti materina, ti ćeš moje ljude za**bavati po cesti". Nakon nekog vremena došla je liječnica koja mi je htjela vaditi krv, ali sam joj se suprotstavio, nisam dao da mi vadi krv, suptilno joj pokazujući masnice po tijelu. Rekao sam joj da me odvede u bolnicu ali mi je odgovorila da to ne dolazi u obzir. Bila je možda tri minute u prostoriji, ali me nije pregledavala - ispričao je oštećeni muškarac.

- Kad sam došao kući rekao sam "starcima" da su me u policiji istamburali, nije mi to bilo prvi put, mislio sam da će proći, ali jedva sam pišao. Nisam iz kuće izašao sedam dana i na koncu sam uzeo taksi i otišao u bolnicu - ispričao je.

'Rekao nam je: "dobro su me istamburali"'

Svjedočio je i njegov otac.

- Sjećam se da je moj sin izašao u subotu ali se nije vratio, čekali smo do podneva drugog dana i nazvali policiju. Rečeno nam je da je priveden i da se trijezni, kazao je otac oštećenika, liječnik u mirovini. Kad je došao kući rekao nam je s vrata da ga je policija izmlatila ali sam po teškom disanju zaključio da su mu rebra polomljena, a i nije mogao pušiti - rekao je otac.

Dodao je da je njegov sin imao hematome po grudnom košu, ekstremitetima, natkoljenicama te mu savjetovao da ode na hitnu.

- Rekao je samo da su ga "dobro istamburali". Znao sam da su mu rebra polomljena, ali nisam pretpostavio da ima unutarnje krvarenje, inače bih ga prisilio da odmah ide na hitnu - rekao je otac.