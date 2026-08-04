Protiv dvojice muškaraca podnesena je kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu te su predani pritvorskom nadzorniku
HOROR U BUDANČEVICI
Pretukli muškarca u autu kod Đurđevca, teško ozlijeđenog ga ostavili na cesti: U pritvoru su
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Đurđevačka policija dovršila je istragu nad dvojicom osumnjičenika (51 i 22) s područja Virovitičko-podravske županije zbog sumnje u nanošenje teške tjelesne ozljede i nepružanja pomoći muškarcu kojeg su pretukli u Budančevici, piše PU koprivničko-križevačka.
Sumnja se da su osumnjičenici u subotu u noćnim satima u Budančevici tijekom vožnje fizički napali 31-godišnjaka koji se s njima nalazio u autu, a nakon zaustavljanja nastavili napad izvan vozila te ga potom ostavili bez pružanja pomoći. U događaju je 31-godišnjak zadobio teške tjelesne ozljede.
Protiv dvojice muškaraca podnesena je kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu te su predani pritvorskom nadzorniku.
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