Prerušili se u Kobre i opljačkali 855 tisuća kuna, ne idu u zatvor zbog - proceduralne greške

Trojica mladića znali su da će 2016. godine 855.000 kuna ići za Zagreb. Dogovorili su se, nabavili policijske značke, iznajmili auto koji izgleda kao presretač, sve da bi na autocesti ulovili vozača i uzeli mu novac

<p>Razbojnici s autoceste koji su poduzetniku iz BiH ukrali 855.000 kuna osuđeni su na blage kazne i neće ići u zatvor jer su se nagodili s tužiteljstvom nakon grube proceduralne greške Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu, javlja<a href="https://www.jutarnji.hr/vijesti/crna-kronika/najmastovitija-pljacka-u-povijesti-kriminala-u-hrvatskoj-kako-su-student-konobar-i-propali-poduzetnik-koji-je-vidio-gospu-opljackali-855000-kuna-6556008" target="_blank"> Jutarnji list. </a></p><p>Naime, tijekom rasprave dogodio se obrat. Iako su razbojnici priznali što su napravili, dobili su smiješne kazne. Sudac Županijskog suda u Karlovcu upire prstom odgovornosti prema kolegama iz tužiteljstva. Kako je naveo, ključni dokaz iz spisa, telekomunikacijski promet SIM kartice prvookrivljenika, bio je nelegalan. </p><p>Odvjetnik obrane pronašao je rupu - prilikom izuzimanja i pregledavanja ključnih dokaza nije ishođen nalog suca istrage. Obrana je zato zatražila da se izvješće o komunikaciji dvojice osumnjičenika izuzmu. Vijeće Županijskog suda donijelo je rješenje o izdvajanju tih dokaza, a tu je odluku potvrdio Vrhovni sud.</p><p>Jedna od maštovitijih pljački odigrala se 25. travnja 2016. oko 23 sata na A1, nedaleko tunela Sveti Marko kod Karlovca. Trojica mladića prerušili su se u policajce i na prepad kod tunela ulovili K.B. (28) koji je kod sebe imao 855.000 kuna.</p><p>Policija ih je s krađom povezala za tek sedam dana. </p><h2>Htjeli izgledati kao policija </h2><p>Ipak, iako su opljačkali K.B., vlasnik novca je poduzetnik i Čapljine koji je preko njega, svog radnika, poslao novac u Zagreb. U isto vrijeme se K.B. sprijateljio s jednom od trojice kradljivaca M.O. (30) koji je tako saznao za prijevoz novca.</p><p>O svoti je obavijestio prijatelja iz djetinjstva A.B. (25), a uključili su i A.K. (28), </p><p>Tog travanjskog popodneva, poduzetnik je svojem vozaču predao novac. On je sjeo u auto i krenuo prema Zagrebu. Za to vrijeme se u Zagrebu kovao plan. A.B. i A.K. unajmili su auto.</p><p>Htjeli su ostaviti dojam da se radi o presretaču, a u njega su čak ugradili unutarnje "bljeskalice". Nabavili su policijske značke i sa sobom ponijeli još jedne registarske pločice koje su u međuvremenu ukrali s drugog automobila. </p><p>Krenuli su ususret novcu, ali van s autoceste su izašli već na čvoru Bosiljevo i zaustavili se na vijaduktu kod autoceste. Tu su strpljivo čekali K.B. - znali su kada je krenuo i koji auto vozi. Naišao je negdje prije 23 sata, a oni su se sjurili na autocestu. Nije im ga bilo problem sustići, vozio je 110 km/h. Pratili su g 15-ak kilometara, sve do ulaska u Tunel sveti Marko. </p><h2>'Daj novac!' </h2><p>U tunelu su uključili bljeskalice tako da vozač pomisli da se radi o presretaču. Znao je da nije vozio prebrzo, ali je pomislio da postoji neki drugi razlog zašto ga žele zaustaviti. Izašao je iz tunela i skrenuo na zaustavnu traku. </p><p>A.K. je ostao u automobilu, a A.B. je prišao. Bio je u civilnoj odjeći ali se predstavio kao policajac. Legitimirao se značkom, pozdravio vojnom gestom. Rekao je vozaču da kontroliraju promet i zatražio ga vozačku, prometnu dozvolu i da izađe iz auta. </p><p>K.B. je poslušao, no A.K. ga je vani dočekao s uperenim pištoljem i rekao mu: <strong>'Daj novac!'</strong> K.B. je posegnuo u džep, mislio mu je dati ono što je imao u vlastitom novčaniku, no ubrzo mu je pljačkaš dao do znanja što doista želi: 'Ne taj novac, nego onaj novac! Požuri se, ako ti je život mio'. K.B. je otišao u auto, izvukao smotuljak i predao ga. Lopov je od njega uzeo još nešto: ključeve od vozila i oba mobitela koja je ovaj imao. Te predmete bacio je s autoceste negdje u mrak. Šokirani vozač novca nije mogao doći k sebi, a pljačkaši su dali petama vjetra. Policija, ona prava, našla ih je zahvaljujući dvjema greškama koje su napravili. </p><p>Provjerom automobila, sive Škode Octavije, shvatili su da se na njoj nalaze registracijske oznake Škode Fabije. Osim toga, vozač i suvozač su na izlazu skrivali lica, vozač arkom papira A4, a suvozač sjenilom iznad vjetrobranskog stakla. Umjesto da tragove zametu krađom registracije s neke druge Octavije iste boje, čime ne bi navukli sumnju, oni su registracije skinuli s Fabije, koja sprijeda, iako se radi o manjoj klasi vozila, izgleda kao Octavia. </p>