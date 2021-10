Policijski službenici Policijske uprave varaždinske dovršili su kriminalističko istraživanje nad 41-godišnjakom, zbog sumnje da je počinio kaznena djela Prijevara u gospodarskom poslovanju i Krivotvorenje službene ili poslovne isprave.

On je, kako se sumnja, kao direktor i odgovorna osoba trgovačkog društva sa sjedištem u Koprivnici, od prosinca 2018. do srpnja 2019. godine, u poslovnici jedne banke u Varaždinu, u namjeri pribavljanja nepripadne imovinske koristi svojem trgovačkom društvu, sklapanjem i podnošenjem na potvrdu sporazuma o osiguranju novčane tražbine, prema kojem trgovačko društvo u svojstvu korisnika kredita banci kao vjerovniku daje zalog – pokretnine i to zalihe robe u svojem vlasništvu, znajući da su iste pokretnine već bile opterećene založnim pravom u korist druge banke, neistinito predočio da na zalihama roba nema tereta te da iste mogu biti odgovarajući instrument osiguranja.

Navedeno je učinio s ciljem da banka njegovom trgovačkom društvu odobri i isplati kredite u iznosu od 5.500.000 eura, na temelju ugovora o odobrenju okvira za financijsko praćenje, znajući da društvo neće moći uredno vratiti kredite te je banka putem dvadesetak pojedinačnih ugovora o kreditu, temeljem okvirnog ugovora o kreditu, u spomenutom vremenu, odobrila i isplatila kredite u navedenom iznosu od 5.500.000 eura, koji iznosi kredita potom nisu mogli biti vraćeni.

Također je utvrđeno da je prilikom ishodovanja pojedinačnih kredita, banci ispostavio ugovore o ustupanju potraživanja radi osiguranja na kojima su navedeni cesusi trgovačkih društva iz inozemstva, za koje se dokumente kasnije ispostavilo da su lažne poslovne isprave. Protiv njega će se podnijeti kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.