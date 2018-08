'Prevrnula sam i nebo i zemlju u potrazi za sinom i suborcem'

Nemoćna sam u pronalasku svojega sina, a kamoli maloga Dražena, rekla nam je shrvana Blanka Petrovečki (79) iz Pakraca.

Od kolovoza 1991. godine traga za sinom Marijanom Petrovečkim, a prije sedam godina dobila je zadaću da pronađe i njegova suborca Dražena Takača. Priča je krenula u početku današnje udruge Hrvatski Feniks, u kojoj je Blanka upoznala Draženovu majku Milku.

- Sastala sam se s Draženovom mamom u udruzi u Zagrebu, tad još nije bio Feniks, i onda je ona pričala da joj je sin nestao, ali nije znala ni gdje ni kad. Ništa... A kako je i moj sin nestao, išla sam kod zarobljenika pitati i tako došla do saznanja da je Takač isto bio na Bučju kao i moj sin - kaže Blanka.

Dražen Takač je imao nepunih 20 godina kad je nestao početkom rujna 1991. godine. Bio je u pričuvnom sastavu Policijske stanice Koprivnica. Nestao je negdje oko Pakraca, a pretpostavlja se da je zarobljen i pogubljen. O Marijanu Petrovečkom se zna još i manje. Bio je daruvarski policajac i zarobljen je krajem kolovoza, ali u Daruvaru.

Dala je sve od sebe

Njegova majka Blanka od kobne 1991. nema mira. Prošla je i Hrvatsku i BiH, preko Međunarodnog crvenog križa pisala u sve logore, no sina do danas nije našla, ali je, zahvaljujući svojoj upornosti, došla do vrijednih informacija.

- Saznala sam da su obojica 22. rujna pročitani i voženi na razmjenu iz logora Bučje. Ni danas nitko od njih nije pronađen - kaže Blanka.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL Uspomenu na Dražena Takača Blanka ima jedino u knjizi. Nije ga poznavala, ali je prihvatila odgovornost da ga nađe

Draženovoj majci Milki je potom rekla kako je sigurna da su njihovi sinovi zajedno nestali. Naime, preko zarobljenika u sabirnom logoru Bučje kraj Pakraca saznala je da ih je toga dana bilo sedam i da su ih utrpali u kombi, nakon čega im se gubi svaki trag.

- Oni su s Bučja odvezeni. Bili su vezani jedan za drugog, ruke i oči su im bili vezane. Potrpani su u zeleni šumarski pakrački kombi i odvezeni prema Kusonjama. Odvezeni su u 10 sati s Bučja, a taj isti kombi se vratio u 18 sati, ali bez zatvorenika, tako da se ne zna što su s njima, napravili - govori Blanka jedva suzdržavši suze.

Preminuli mu roditelji

Srpski policajci, koji su tad imali bazu u logoru, odgovorni su za odvođenje sedmorice Hrvata na takozvanu “razmjenu“ u Pakrac. Do nje, naravno, nije došlo. To su saznanja s kojima su živjele obje majke, i Blanka i Milka. Sastale su se tek jednom u udruzi 2000. godine, ali su nastavile kontaktirati telefonom.

- Muž joj je bio u lošem stanju, a poslije mi je javila da je preminuo. Ja sam njoj govorila ako sam što čula i saznala. Više sam ja nju zvala. Odjednom se ona prestala javljati. Onda mi je tadašnja predsjednica udruge Marija Macek rekla da je umrla. Pa vjerojatno od tuge, kao i njezin muž. Sigurno da je bio ‘šlagiran’. I od mene je sve otišlo. Mene vuče ta snaga jer mislim da nisam dosta napravila. Da trebam više - govori nam Blanka.

'Da, trebam više'

Prije smrti Milka je zamolila Blanku da nastavi tragati i za Draženom. Iako je godine u neznanju dovode do ludila, Blanka je tu odgovornost objeručke prihvatila.

- Njegova majka nije znala gdje je on, nije znala ni gdje joj je sin otišao. Oni su bili zarobljeni, a još nije ni počeo rat - kaže Blanka.

Godinama samo plače. Na spomen sina najradije bi se smijala, ali ne može.

- Nadate li se da ćete ga pronaći - rekla sam joj.

- Ne znam hoću li to doživjeti. Kad je zadnji put netko pronađen - upitala nas je sa suznim očima.

- Otišli su mi živci, otišlo mi srce, operirala sam jedno koljeno, pa moram i drugo, od plača su mi popucale neke kapilare i moram na operaciju oka. Preteško mi je svaki dan. Znali su moji Pakračani govoriti da prevrćem i nebo i zemlju, ali ne mogu ga svejedno naći. Ni Dražena - rekla je Blanka. Kako Dražena nije poznavala, posjeduje tek jednu njegovu fotografiju ispod koje pišu šturi podaci. Kako su mu preminuli i otac i majka, nismo uspjeli pronaći nikog njegovog. U udruzi pretpostavljaju da je bio jedinac jer Milka nikad nije spominjala da ima još djece. Zato je potragu za svojim Draženom povjerila Blanki.

- Molim vas da kažete nekome njegovom da mi se javi. Ako ikoga ima. Meni je ostao smo broj telefona njegove pokojne majke - zamolila nas je na odlasku.

