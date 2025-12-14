Obavijesti

Ljubav jača od metaka

Preživio Holokaust, a poginuo štiteći suprugu u krvavom napadu na Hanuki u Australiji

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Flavio Brancaleone

Herojski čin! Alex Kleytman, preživjeli Holokausta, poginuo štiteći suprugu od terorističkog napada tijekom Hanuke u Australiji. Larissa ostala bez muža, svijet u šoku

Jedna od žrtava smrtonosnog terorističkog napada koji se u nedjelju dogodio tijekom proslave Hanuke u Australiji identificirana je kao preživjeli Holokausta koji je izgubio život pokušavajući zaštititi svoju suprugu. Riječ je o Alexu Kleytmanu, koji je, prema svjedočenju njegove supruge Larisse, poginuo dok ju je vlastitim tijelom štitio od rafalne paljbe.

Alex i Larissa Kleytman, u braku već 57 godina, doputovali su na poznatu plažu Bondi u Sydneyju kako bi sudjelovali u obilježavanju prvog dana Hanuke. U trenutku kada su se nalazili među okupljenima, dvojica napadača otvorila su vatru na masu.

- Stajali smo i odjednom se začulo ‘bum, bum’, a svi su popadali na tlo - ispričala je Larissa za australske medije. 

- U tom trenutku Alex je bio iza mene, a onda je odlučio prići bliže. Gurnuo se prema meni jer je želio biti uz mene - dodaje.

Prema riječima članova obitelji, Alex je pogođen dok je ležao na tlu, prekrivajući suprugu svojim tijelom i time joj spasio život. Larissa je nakon napada prevezena u bolnicu, a novinarima se obratila vidno potresena.

. Njegovo tijelo je još uvijek tamo, a ja sjedim i ne znam što da radim. Nemam muža. Ne znam... nitko mi ne daje odgovore - rekla je kroz suze.

U napadu na Bondi Beach, gdje se okupilo oko 2.000 ljudi, ubijeno je najmanje 15 osoba, a 29 ih je ranjeno. Napad je potresao cijelu Australiju i izazvao osude diljem svijeta.

Alex i Larissa, oboje preživjeli Holokausta, upoznali su se u rodnoj Ukrajini prije nego što su emigrirali u Australiju, gdje su dugi niz godina živjeli u jugoistočnim predgrađima Sydneya. Alex je po struci bio građevinski inženjer.

Svoja traumatična iskustva iz djetinjstva tijekom Drugog svjetskog rata podijelili su u intervjuu iz 2023. godine za australsku židovsku humanitarnu organizaciju JewishCare. U godišnjem izvješću te organizacije navodi se kako je Alex, zajedno s majkom i mlađim bratom, preživio strahote Sibira, boreći se za goli opstanak.

