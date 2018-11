Preživio masakr u Las Vegasu, a onda poginuo u rodnom gradu

Nevjerojatnim spletom okolnosti, 27-godišnji muškarac koji je preživio prošlogodišnju pucnjavu u Las Vegasu je među 12 poginulih u pucnjavi u baru Thousand Oaks u Kaliforniji.

Orfanos je bio na Route 91 festivalu u Las Vegasu kada je napadač otvorio vatru i u najgoroj masovnoj pucnjavi u američkoj povijesti pobio 58 ljudi. Malo više od godinu dana kasnije, Telemachus Orfanos je s prijateljima izašao u Borderline Bar, popularno okupljalište studenata, u kojem je u srijedu organizirana plesna večer.

Napadač kojeg je policija identificirala kao Iana Davida Longa, naoružan poluautomatskim Glockom ušao je u bar u kojem je bilo oko 200 ljudi i počeo pucati. Ubio je 12 ljudi i potom počinio samoubojstvo.

Kako se naknadno ispostavilo, nije jedini preživjeli iz Las Vegasa koji se kobne večeri nalazio u tom baru. Nekoliko ljudi koji su preživjeli masakr u Las Vegasu potvrdilo je da su se proteklih mjeseci često okupljali u Borderline baru. Jedan od svjedoka, Nicholas Champion, kaže da je u baru bila čitava grupa preživjelih iz Las Vegasa.

- Ovo je drugi put u nešto više od godinu dana da se ovako nešto dogodilo. Ovo je strašno. Mi smo jedna velika obitelj koja je dva puta stradala - šokirano je izjavio.

- Borderline je bio naše mjesto - izjavio je Brendan Kelly koji je također preživio oba napada, dodavši da je u bar povremeno dolazilo četrdesetak ljudi koji su bili u Las Vegasu.

- Moj sin je s prijateljima bio na tom koncertu u Las Vegasu. Izgubio je jednog prijatelja, ali on se vratio kući. Sinoć se nije vratio kući - izjavila je njegova majka za ABC News.

- Ne želim molitve, žrlim zabranu oružja - kazala je.

Telemachus Orfanos had survived the 2017 shooting rampage in Las Vegas, but was killed when the gunman opened fire at the Borderline. https://t.co/VdqhO8eDpt pic.twitter.com/SxrHKfcFpJ

- Želim da napišete dvije riječi: kontrola oružja. Odmah sad - tako da više nitko ne mora prolaziti kroz ovo. Možete li to? Možete li to učiniti za mene? - rekla je nesretna žena i poklopila slušalicu, prenosi New York Times.

POGLEDAJTE VIDEO:

“I hope to God no one sends me anymore prayers. I want gun control. No more guns!” - mother of shooting victim Telemachus Orfanos. She says he survived the #LasVegasShooting but did not survive the #ThousandOaksMassacre. @ABC7 @ABCNewsLive pic.twitter.com/UMqTY1RATK